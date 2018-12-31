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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات توفر في نونبر ربع حاجة اليابان للنفط

الإمارات توفر في نونبر ربع حاجة اليابان للنفط

الإمارات توفر في نونبر ربع حاجة اليابان للنفط
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:55

قال مصدر رسمي ياباني إن الإمارات أمنت خلال شهر نونبر الماضي 28.3 بالمائة من احتياجات اليابان النفطية.

ووفقا لبيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد اليابانية تناقلتها اليوم الاثنين وسائل إعلام إماراتية، فقد استوردت اليابان من الإمارات 26.528 مليون برميل من النفط الخام في نونبر الماضي ،وهو ما يمثل نسبة 28.3 بالمائة من إجمالي الواردات اليابانية .

وأضاف المصدر ذاته أن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام خلال الشهر المذكور بلغ 93.609 مليون برميل ونسبة النفط العربي فيها ارتفعت إلى 85.7 بالمائة . وتشكل المنتجات البترولية 98.4 بالمائة من الصادرات الإماراتية إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مصدر للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.

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