محكمة التمييز البحرينية تؤكد سجن الناشط رجب

هسبريس - إفي

أيدت محكمة التمييز البحرينية الحكم الصادر بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الناشط الحقوقي نبيل رجب، لانتقاده حكومتي البحرين والسعودية على شبكة "تويتر" الاجتماعية في عام 2015 ، بعد رفضها طلب الاستئناف، وذلك وفقا لما ذكره محامي المدان.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة "إفي" قال محمد الجشي، محامي رجب، إن "محكمة التمييز رفضت استئناف الحكم الصادر بحق الناشط وأيدت حكمها لاستعراضه، عبر تويتر، أحوال السجون في البحرين، ومعارضته للتدخل العسكري من جانب التحالف العربي بزعامة السعودية في اليمن".

وكانت إحدى محاكم الاستئناف قد أيدت، في الخامس من يونيو الماضي، الحكم الصادر بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات في "قضية تويتر" التي كان ممكنا استئنافها أمام محكمة التمييز، وهو ما رفضته في نهاية الأمر.

وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة أخرى بالسجن لمدة عامين، قضاهما رجب بالفعل، لنشر "معلومات كاذبة" في مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.

يذكر أن رجب اعتقل وأطلق سراحه عدة مرات، منذ عام 2012، لمشاركته في الاحتجاجات التي خرجت في عام 2011 ضد السلطات البحرينية.

وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية مرارا بإطلاق سراح الناشط البحريني الذي تدهورت حالته الصحية منذ اعتقاله الأخير في يونيو 2016.