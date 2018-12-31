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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تمنح عشرات الهكتارات لمستوطنة جديدة

إسرائيل تمنح عشرات الهكتارات لمستوطنة جديدة

إسرائيل تمنح عشرات الهكتارات لمستوطنة جديدة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 14:40

خصصت إسرائيل نحو 118 هكتارا لتخطيط مستوطنة يهودية جديدة بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، وفقا للمنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "السلام الآن" (شالوم أخشاف).

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا في البلاد، قبل بضعة أيام، بأنها خصصت هذه الأرض الواقعة جنوب بيت لحم، بالقرب من "خربة النحلة"، إلى وزارة الإسكان الإسرائيلية من أجل التخطيط لبناء مستوطنة "جفعات إيتام".

وتقول المنظمة غير الحكومية إن هذا المخطط، الذي سيدخل حير التنفيذ خلال الـ30 يوما القادمة، خطوة بالغة الأهمية في الترويج لخطة معروفة باسم 'E2'، وتحذر من أنه في حالة تنفيذها فإنها قد تقسم جنوب الضفة الغربية إلى قسمين، وتدمر احتمالات حل الدولتين.

وحذرت المنظمة من أن "خطورة تخصيص الأرض الآن لتنفيذ التخطيط تكمن في أن ذلك سيسمح بإعداد خطة مفصلة، في غضون بضعة أشهر أو بضع سنوات، حاصلة على موافقة مؤسسات الدولة، ومن ثم سيكون من الممكن البدء في البناء".

وقد شجبت المنظمة، قبل بضعة أيام، قيام إسرائيل بطرح عدد قياسي من الوحدات السكنية في مستعمرات الضفة الغربية في عام 2018 ، وهو اتجاه تصاعدي بسبب سياسات الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، فضلا عن وصول دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا.

جدير بالذكر أن المجتمع الدولي يرى أن إقامة مستوطنات من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، أمر ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وزير الدفاع الأردني الاثنين 31 دجنبر 2018 - 14:50
صمت المجتمع الدولي ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلي يزيد من تشجيع إسرائيل على المصادقة لبناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس ؟ لماذا الجيوش العربية فشلت في دحر الكيان الصهيوني المحتل
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