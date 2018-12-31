قتلى ومفقودون بسبب انفجار في "أورال روسيا"

هسبريس ـ مُتابعة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما اعتبر 79 آخرون في عداد المفقودين إثر انهيار جزئي، اليوم الاثنين، بمبنى سكني في بلدة "مجنيتاجورسك" بمنطقة "تشيليابنسك" في جبال الأورال الروسية بسبب انفجار غاز على الأرجح، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وعثرت فرق الإنقاذ على ثلاث جثث بين الأنقاض ولكنها تمكنت من إنقاذ العديد من الأشخاص، بينهم طفل مصاب بجروح، حسب ما أفادت أجهزة الطوارئ.

ولم يكشف بعد إذا كان جميع المفقودين موجودين بالمبنى عند انهيار سبعة من تسعة طوابق في أحد تقسيمات العقار، نتيجة انفجار غاز على الأرجح.

وبحسب وزارة الطوارئ الروسية فقد كان يقيم 110 أشخاص في 48 شقة متضررة، جرى إجلاء نحو 20 منهم دون إصابات.

وتعرقل درجات الحرارة المنخفضة، التي تتراوح عند 30 درجة تحت الصفر، مهام الإنقاذ في منطقة مجنيتاجورسك الواقعة جنوبي جبال الأورال وبالقرب من الحدود مع كازاخستان.