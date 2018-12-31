رئيس باكستان الأسبق زرداري يتفادى الاعتقال

هسبريس ـ مُتابعة

أمرت المحكمة العليا في باكستان بأن يقدم الرئيس الأسبق آصف علي زرداري ردا على تهم غسل الأموال الموجهة ضده، في غضون أسبوع، رافضة اقتراح باعتقاله.

وطالب رئيس المحكمة، ثاقب نزار، محاميي زرداري بتقديم دفوع الرئيس الأسبق بشأن اتهامات غسل الأموال التي واجهها في تحقيق أمر به القضاء سابقا .

وعقدت أحدث جلسة بشأن القضية في العاصمة إسلام أباد بعد أن خلص التحقيق إلى أن زرداري وشركائه استخدموا حسابات مصرفية مزيفة لغسل ملايين الدولارات، المتحركة من باكستان ، وفقا لما ذكره وزير الإعلام فؤاد شودري.

وكان زرداري، أرمل رئيسة الوزراء السابقة المغتالة بينظير بوتو، قد تولى رئاسة باكستان من عام 2008 إلى 2013 .