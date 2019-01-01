العراق تدين 616 أجنبيا بالانتماء إلى "داعش"

هسبريس ـ مُتابعة

صرح القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، بأن عدد الأجانب المدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى، بلغ 616 شخصا من الرجال والنساء والقاصرين.

وقال البيرقدار، في تصريح صحفي، إن :"أعداد المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش خلال احتلال محافظة نينوى وبعد التحرير، والذين ألقي القبض عليهم، بلغت 616 متهما تمت محاكمتهم، من بينهم 99 متهما لا زالوا قيد التحقيق والمحاكمة، كما أن هذه الأعداد تشمل المتهمين من الرجال والنساء والأحداث".

وأضاف المسؤول ذاته: "عدد المتهمين الأجانب الذين ثبت انتماؤهم لداعش وتمت محاكمتهم بلغ 508 أشخاص، صدرت بحقهم أحكام وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي، من بينهم 466 امرأة و42 رجلا، فضلا عن 108 قاصرا منهم 31 ذكرا و77 أنثى".