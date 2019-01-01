إصابات في واقعة طعن بمحطة قطارات في مانشستر

هسبريس - رويترز

قالت شرطة بريطانيا في وقت متأخر من الاثنين إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في واقعة طعن في محطة قطارات مانشستر عشية بداية العام الجديد.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت رجلا في تلك الواقعة وأن المصابين امرأة ورجل وشرطي.