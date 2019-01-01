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الرئيسية | خارج الحدود | إصابات في واقعة طعن بمحطة قطارات في مانشستر

إصابات في واقعة طعن بمحطة قطارات في مانشستر

إصابات في واقعة طعن بمحطة قطارات في مانشستر
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 00:26

قالت شرطة بريطانيا في وقت متأخر من الاثنين إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في واقعة طعن في محطة قطارات مانشستر عشية بداية العام الجديد.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت رجلا في تلك الواقعة وأن المصابين امرأة ورجل وشرطي.

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