روسيا تعتقل أمريكيا للاشتباه في تجسسه بموسكو

هسبريس - رويترز

قال جهاز الأمن الداخلي الروسي الاثنين إنه اعتقل مواطنا أمريكيا للاشتباه في تجسسه بالعاصمة موسكو وإنه جرى فتح قضية جنائية ضده.

وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه جرى اعتقال الأمريكي في 28 دجنبر دون أن يقدم أي تفاصيل عن طبيعة التجسس المزعوم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أبلغتها باعتقال المواطن الأمريكي وإن من المتوقع أن تسمح موسكو بتوفير دعم قنصلي له.

وقال المتحدث "طلبنا الموافقة على دخول (القناصل) ونتوقع أن توافق السلطات الروسية على ذلك" دون توفير تفاصيل عن هوية المواطن الأمريكي أو أسباب اعتقاله.

وذكرت الخدمة الإنجليزية لوكالة تاس للأنباء أن الأمريكي يدعى بول ويلان لكن رويترز لم تتمكن بشكل مستقل من التحقق من كيفية كتابة حروف اسمه كما لم تذكر الخارجية الأمريكية اسمه.

ووفقا للقانون الروسي، فإن عقوبة المدان بالتجسس هي السجن لفترة تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما.

والعلاقات متوترة بين روسيا والولايات المتحدة منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وبعدها فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات واسعة على موسكو شملت مسؤولين وشركات ومصارف.