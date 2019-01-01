الديمقراطية وارن تستعد لمنافسة ترامب في 2020

هسبريس - رويترز

اتخذت إليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي ليبرالية وخصم لوول ستريت، الخطوة الأولى الاثنين نحو خوض انتخابات الرئاسة لعام 2020 لتصبح أبرز عضو في الحزب الديمقراطي يعلن تحديه للرئيس دونالد تامب.

وقالت وارن إنها شكلت لجنة استكشافية ستسمح لها بجمع التمويل لحملتها الانتخابية ضمن ما يتوقع أن يكون منافسة متعددة الشخصيات في الحزب الديمقراطي على ترشيح الحزب للانتخابات التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020.

ومن وقت لآخر اشتبكت وارن (69 عاما) التي انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس في عام 2012 مع ترامب الذي شكك في ادعائها أن أجدادها من الهنود الحمر وأطلق عليها ساخرا اسم "بوكاهنتس" في إشارة إلى روايات عن ابنة زعيم قبيلة من الأمريكيين الأصليين حاربت الغزاة الانجليز.

ونشرت وارن مقطع فيديو تطرح فيه رؤية لطريق للفرص لجميع الأمريكيين وليس للأثرياء فقط.

وقالت على تويتر "يجب أن يكون بإمكان كل شخص في أمريكا أن يعمل بجد وأن تحكمه نفس المجموعة من القواعد وأن يعتني الجميع بأنفسهم وبالناس الذين يحبونهم".

وأضافت "هذا ما أناضل من أجله. هذا ما أطلق بسببه لجنة استكشافية لمنصب الرئيس. أحتاج إليكم معي".