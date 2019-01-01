24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1118:3319:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. زيادة الأجور تجمع الحكومة واتحاد الشغل بتونس (5.00)

  2. انتخاب "مرشحة البيجيدي" رئيسة لبلدية المحمدية (5.00)

  3. حاجي: ماء العينين تلبس "البيكيني" خارج البلاد (5.00)

  4. "احتفالات البوناني" بالعاصمة .. الأمن يتدخل لتأمين "فرحة" المغاربة‎ (5.00)

  5. سوسيولوجي يمسك بـ11 مفتاحا لفهم "جريمة شمهروش" الإرهابية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الديمقراطية وارن تستعد لمنافسة ترامب في 2020

الديمقراطية وارن تستعد لمنافسة ترامب في 2020

الديمقراطية وارن تستعد لمنافسة ترامب في 2020
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 02:05

اتخذت إليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي ليبرالية وخصم لوول ستريت، الخطوة الأولى الاثنين نحو خوض انتخابات الرئاسة لعام 2020 لتصبح أبرز عضو في الحزب الديمقراطي يعلن تحديه للرئيس دونالد تامب.

وقالت وارن إنها شكلت لجنة استكشافية ستسمح لها بجمع التمويل لحملتها الانتخابية ضمن ما يتوقع أن يكون منافسة متعددة الشخصيات في الحزب الديمقراطي على ترشيح الحزب للانتخابات التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020.

ومن وقت لآخر اشتبكت وارن (69 عاما) التي انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس في عام 2012 مع ترامب الذي شكك في ادعائها أن أجدادها من الهنود الحمر وأطلق عليها ساخرا اسم "بوكاهنتس" في إشارة إلى روايات عن ابنة زعيم قبيلة من الأمريكيين الأصليين حاربت الغزاة الانجليز.

ونشرت وارن مقطع فيديو تطرح فيه رؤية لطريق للفرص لجميع الأمريكيين وليس للأثرياء فقط.

وقالت على تويتر "يجب أن يكون بإمكان كل شخص في أمريكا أن يعمل بجد وأن تحكمه نفس المجموعة من القواعد وأن يعتني الجميع بأنفسهم وبالناس الذين يحبونهم".

وأضافت "هذا ما أناضل من أجله. هذا ما أطلق بسببه لجنة استكشافية لمنصب الرئيس. أحتاج إليكم معي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.