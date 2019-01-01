دولة الإمارات تستقبل 2019 باحتفالات "أسطورية"

هسبريس - متابعة

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2019 باحتفالات مميزة، شملت العديد من المواقع في الدولة.

ففي أبوظبي، شكل كورنيش العاصمة مسرحا لعرض ألعاب نارية مبهر، هذا إلى جانب العروض التي زينت سماء الإمارة في مواقع عديدة مثل قصر الإمارات، وياس مارينا في جزيرة ياس، وجزيرة المارية.

وفي دبي تجمع الآلاف في الساحة المطلة على برج خليفة، لاستقبال العام الجديد، والاستمتاع بمشاهدة عرض مميز للألعاب النارية على أطول أبراج العالم، تناغم من أضواء الليزر.

ومن جانبها تفننت رأس الخيمة بعرض مذهل للألعاب النارية أضاء سماء الإمارة.