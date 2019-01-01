24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/01/2019
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:11
|18:33
|19:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- جمهور وجدة يتلقى نبأ سعيدا قبل "إياب البطولة"
- محكمة التمييز البحرينية تؤكد سجن الناشط رجب
- النادي الأهلي يغلق باب الرحيل في وجه وليد أزارو
- إسرائيل تمنح عشرات الهكتارات لمستوطنة جديدة
- قتلى ومفقودون بسبب انفجار في "أورال روسيا"
سوسيولوجي يمسك بـ11 مفتاحا لفهم "جريمة شمهروش" الإرهابية (5.00)
- بولتون يطالب سكان مخيمات تندوف بالعودة إلى الأقاليم الصحراوية - (137)
- الأمازيغية تودع العام .. تحرك أممي واستمرار دسترة "دون اهتمام" - (82)
- دعوة الملك للجزائر وهزائم البوليساريو تتصدران الدبلوماسية في 2018 - (63)
- حاجي: ماء العينين تلبس "البيكيني" خارج البلاد - (55)
- رمي الملعب و"حكام بركان" بالقنينات يهدد جمهور الرجاء بالعقوبات - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
دولة الإمارات تستقبل 2019 باحتفالات "أسطورية"
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 01:12
استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2019 باحتفالات مميزة، شملت العديد من المواقع في الدولة.
ففي أبوظبي، شكل كورنيش العاصمة مسرحا لعرض ألعاب نارية مبهر، هذا إلى جانب العروض التي زينت سماء الإمارة في مواقع عديدة مثل قصر الإمارات، وياس مارينا في جزيرة ياس، وجزيرة المارية.
وفي دبي تجمع الآلاف في الساحة المطلة على برج خليفة، لاستقبال العام الجديد، والاستمتاع بمشاهدة عرض مميز للألعاب النارية على أطول أبراج العالم، تناغم من أضواء الليزر.
ومن جانبها تفننت رأس الخيمة بعرض مذهل للألعاب النارية أضاء سماء الإمارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الغرناطي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 01:53
هاهم الاماراتيين يحتفلون، مالهم ماشي مسلمين؟
ياك قالو لنا جماعات الظلالة والظلامية والتخلف أن الاحتفال بالبوناني والتشبه بالنصارى حرام!!
ماذا؟ التشبه بالنصارى حرام!!!!! يعني كل المسلمين يقترفون الحرام وهم لا يدرون
يتشبهون بالنصارى في استعمال الحاسوب والتلفون وكل الأجهزة الالكترونية وركوب الطائرة والسيارة وفي التداوي والعلاج بالأدوية واللقاح وكل كل شيء،
لو أردنا عدم التشبه بالنصارى والكفار علينا العيش تحت الخيام والنوم فوق الأرض والتنقل فوق الابل والعلاج ببولها والاستنجاء بالحجر هكذا نكون مسلمين حقيقين حسب اعتقادهم
أغبياء متخلفين
لو كان الاهكم سيدخلني النار بسبب احتفالي بالبوناني فلا يستحق مني عبادته.
ياك قالو لنا جماعات الظلالة والظلامية والتخلف أن الاحتفال بالبوناني والتشبه بالنصارى حرام!!
ماذا؟ التشبه بالنصارى حرام!!!!! يعني كل المسلمين يقترفون الحرام وهم لا يدرون
يتشبهون بالنصارى في استعمال الحاسوب والتلفون وكل الأجهزة الالكترونية وركوب الطائرة والسيارة وفي التداوي والعلاج بالأدوية واللقاح وكل كل شيء،
لو أردنا عدم التشبه بالنصارى والكفار علينا العيش تحت الخيام والنوم فوق الأرض والتنقل فوق الابل والعلاج ببولها والاستنجاء بالحجر هكذا نكون مسلمين حقيقين حسب اعتقادهم
أغبياء متخلفين
لو كان الاهكم سيدخلني النار بسبب احتفالي بالبوناني فلا يستحق مني عبادته.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1