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الرئيسية | خارج الحدود | دولة الإمارات تستقبل 2019 باحتفالات "أسطورية"

دولة الإمارات تستقبل 2019 باحتفالات "أسطورية"

دولة الإمارات تستقبل 2019 باحتفالات "أسطورية"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 01:12

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2019 باحتفالات مميزة، شملت العديد من المواقع في الدولة.

ففي أبوظبي، شكل كورنيش العاصمة مسرحا لعرض ألعاب نارية مبهر، هذا إلى جانب العروض التي زينت سماء الإمارة في مواقع عديدة مثل قصر الإمارات، وياس مارينا في جزيرة ياس، وجزيرة المارية.

وفي دبي تجمع الآلاف في الساحة المطلة على برج خليفة، لاستقبال العام الجديد، والاستمتاع بمشاهدة عرض مميز للألعاب النارية على أطول أبراج العالم، تناغم من أضواء الليزر.

ومن جانبها تفننت رأس الخيمة بعرض مذهل للألعاب النارية أضاء سماء الإمارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الغرناطي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 01:53
هاهم الاماراتيين يحتفلون، مالهم ماشي مسلمين؟
ياك قالو لنا جماعات الظلالة والظلامية والتخلف أن الاحتفال بالبوناني والتشبه بالنصارى حرام!!
ماذا؟ التشبه بالنصارى حرام!!!!! يعني كل المسلمين يقترفون الحرام وهم لا يدرون
يتشبهون بالنصارى في استعمال الحاسوب والتلفون وكل الأجهزة الالكترونية وركوب الطائرة والسيارة وفي التداوي والعلاج بالأدوية واللقاح وكل كل شيء،
لو أردنا عدم التشبه بالنصارى والكفار علينا العيش تحت الخيام والنوم فوق الأرض والتنقل فوق الابل والعلاج ببولها والاستنجاء بالحجر هكذا نكون مسلمين حقيقين حسب اعتقادهم
أغبياء متخلفين
لو كان الاهكم سيدخلني النار بسبب احتفالي بالبوناني فلا يستحق مني عبادته.
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