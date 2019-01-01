طالبان تؤكد ملاقاة مسؤولين إيرانيين في طهران

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن جماعة طالبان في أفغانستان أكدت أن وفدا تابعا لها قد قام بزيارة طهران والتقى بمسؤولين إيرانيين.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، قوله في بيان: "الوفد تم إرساله إلى طهران لاجراء محادثات بشأن الوضع في أفغانستان، بعد انسحاب قوات التحالف، والحفاظ على السلام والامن في أفغانستان والمنطقة".

وأضاف المصدر نفسه أن الوفد يقوم أحيانا بزيارة الدول الاقليمية من أجل حشد الدعم السياسي والمعنوي، بهدف إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في أفغانستان.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أعلن أن وفدا من حركة طالبان قد زار طهران الأحد الماضي، وأجرى محادثات مسهبة مع مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، حسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال قاسمي: "الهدف الأساسي من المفاوضات هو البحث عن حلول أو سبل ممهدة للمساعدة في الحوار، بين الفصائل الأفغانية والحكومة، للتقدم بمسيرة السلام في أفغانستان".