24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1218:3419:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري (5.00)

  2. المخترع البوعزاوي عضو في لجنة دولية للابتكار (5.00)

  3. أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء (5.00)

  4. سقوط عرضي في بئر يصرع قاصرا قرب البروج (5.00)

  5. تفكيك الخلايا واعتقال المتطرفين يسمان الحصيلة الأمنية في سنة 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تبدأ استقبال "ثنائي الجنس" بسجلّ المواليد

ألمانيا تبدأ استقبال "ثنائي الجنس" بسجلّ المواليد

ألمانيا تبدأ استقبال "ثنائي الجنس" بسجلّ المواليد
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 02 يناير 2019 - 01:30

اعتبارا من مطلع يناير الجاري بدأت ألمانيا تطبيق "الخيار الثالث" لثنائي الجنس في سجلات المواليد. وكان البرلمان الألماني وافق على ذلك في منتصف دجنبر الماضي.

وبموجب قرار البرلمان تتم إضافة خانة "مختلف"، إلى جانب خانتي "ذكر" و"أنثى"، في سجلات المواليد. وامتثل البرلمان الألماني بذلك لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا، عام 2017، بعدما طالبت المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018 لاعتماد هذا التعديل.

ويتيح القانون في ألمانيا، منذ عام 2013، لثنائي الجنس اختيار الجنس الذي يسجلون أنفسهم به عندما تكون هناك صعوبة في التحديد. لكن قضاة المحكمة الدستورية رأوا في أحكامهم أن هذه الإمكانية لا تساعد ثنائي الجنس، لأن هذا الاختيار لا يعكس حقيقة أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم بلا جنس محدد، وأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا.

وجاء في قرار المحكمة أن "جنس المولود ليس أمرا هامشيا" وأن "تصنيفه، على أنه جنس ما، له أهمية بارزة في تحديد الهوية الشخصية"، ورأت أن منع ثنائي الجنس من تسجيل أنفسهم في سجل المواليد تحت خانة إضافية، غير الذكر والأنثى، ينتهك قانون الخصوصية وحظر التمييز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.