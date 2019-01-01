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كُتّاب وآراء
مسقط تزيد مستوى الإنفاق في ميزانية العام الجديد
قال بيان رسمي إن حكومة سلطنة عمان تتوقع زيادة الإنفاق قليلا في العام الحالي وفقا لموازنة 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعا من 12.5 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2018. وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات عند 10.1 مليار ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام.
وبناء على ذلك، يصل العجز في موازنة 2019 إلى 2.8 مليار ريال. وفي الأشهر العشرة الأولى من 2018، سجلت الحكومة عجزا قدره 2.04 مليار ريال وفقا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.