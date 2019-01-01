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الرئيسية | خارج الحدود | تتويج ملك تايلاند رسميا في مراسيم خلال ماي

تتويج ملك تايلاند رسميا في مراسيم خلال ماي

تتويج ملك تايلاند رسميا في مراسيم خلال ماي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 20:40

قال القصر الملكي التايلاندي، في بيان، إن ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن سيجري تنصيبه رسميا في مراسيم تتويج تنظم في الفترة من الرابع وحتى السادس من ماي المقبل.

وأصبح ماها فاجيرالونكورن (66 عاما) ملكا للبلاد منذ وفاة والده، في عام 2016، بعد 70 عاما أمضاها على عرش تايلاند.

وقال بيان القصر: "يعتبر الملك أنه أصبح من الملائم إجراء مراسيم التتويج وفق تقاليد البلاط من أجل مصلحة البلاد والمملكة".

وتم تأجيل مراسيم التنصيب الرسمية حتى ما بعد فترة الحداد على الملك الراحل بوميبون ادولياديج؛ الذي كان يتم توقيره في تايلاند على أنه "شبه إله".

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