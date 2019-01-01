24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1118:3319:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري (5.00)

  2. المخترع البوعزاوي عضو في لجنة دولية للابتكار (5.00)

  3. "احتفالات البوناني" بالعاصمة .. الأمن يتدخل لتأمين "فرحة" المغاربة‎ (5.00)

  4. احتفالات "بُونانِي" .. الإقبال الكثيف للبيضاويّين يخدم مغنّين مغمورين (5.00)

  5. أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الفاتيكان يطالب بـ"نظرة أمومة" في العام الجديد

الفاتيكان يطالب بـ"نظرة أمومة" في العام الجديد

الفاتيكان يطالب بـ"نظرة أمومة" في العام الجديد
هسبريس - إفي
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:10

طالب بابا الفاتيكان فرانسيس الأول بـ"نظرة أمومة لمواجهة مستقبل مفكك على نحو متزايد وسط شعور كبير بالوحدة"، وذلك خلال العظة التي ألقاها بمناسبة العام الجديد في كنيسة القديس بطرس.

وأشاد البابا، خلال العظة التي تزامنت مع اليوم العالمي للسلام، بعظمة القديسة مريم ولهذا السبب دعا البابا إلى التأمل في دور مريم العذراء والأمهات بشكل عام. وقال: "نحن بحاجة لأن نتعلم من الأمهات أن البطولة تقوم على بذل الذات، وأن القوة تكمن في الشفقة والحكمة في الوداعة".

وأضاف: "الأمهات يمسكن الأبناء بأيديهم ويدخلنهم بمحبة إلى الحياة"، محذرا في الوقت نفسه من أن "كم من الأبناء اليوم يسيرون وحدهم ويضيعون الاتجاه، يعتقدون أنهم أقوياء ويضيعون، ويعتقدون أنهم أحرار ويصبحون عبيدا".

لذلك دعا إلى "نظرة أمومة" تجاه العالم الذي "يعيش حالة التفكك والعزلة من حولنا". وأكد البابا أن "العالم الذي ينظر إلى المستقبل بدون نظرة أمومة هو عالم قصير النظر". وتابع: "إن العالم الذي يكون فيه الحنان الأمومي مجرد شعور يمكنه أن يكون غنيا بالأمور ولكن ليس بالغد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عكاشة بو شرويطة . الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:36
هل الأم المسيحية المطلقة تمنع الأب المطلق طلاق الشقاق من حق الزيارة ؟ .
هل الامومة الحقيقية تفعل ذلك وتحرم الابناء من حنان الاب البيولوجي ؟ ...
ذلك ما اريد معرفته . أما الأم - المسلمة - فتفعل وعندي الدليل والحجة من منكم يقول العكس ؟؟؟ ..















عكاشة بو شرويطة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.