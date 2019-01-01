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كُتّاب وآراء
الفاتيكان يطالب بـ"نظرة أمومة" في العام الجديد
طالب بابا الفاتيكان فرانسيس الأول بـ"نظرة أمومة لمواجهة مستقبل مفكك على نحو متزايد وسط شعور كبير بالوحدة"، وذلك خلال العظة التي ألقاها بمناسبة العام الجديد في كنيسة القديس بطرس.
وأشاد البابا، خلال العظة التي تزامنت مع اليوم العالمي للسلام، بعظمة القديسة مريم ولهذا السبب دعا البابا إلى التأمل في دور مريم العذراء والأمهات بشكل عام. وقال: "نحن بحاجة لأن نتعلم من الأمهات أن البطولة تقوم على بذل الذات، وأن القوة تكمن في الشفقة والحكمة في الوداعة".
وأضاف: "الأمهات يمسكن الأبناء بأيديهم ويدخلنهم بمحبة إلى الحياة"، محذرا في الوقت نفسه من أن "كم من الأبناء اليوم يسيرون وحدهم ويضيعون الاتجاه، يعتقدون أنهم أقوياء ويضيعون، ويعتقدون أنهم أحرار ويصبحون عبيدا".
لذلك دعا إلى "نظرة أمومة" تجاه العالم الذي "يعيش حالة التفكك والعزلة من حولنا". وأكد البابا أن "العالم الذي ينظر إلى المستقبل بدون نظرة أمومة هو عالم قصير النظر". وتابع: "إن العالم الذي يكون فيه الحنان الأمومي مجرد شعور يمكنه أن يكون غنيا بالأمور ولكن ليس بالغد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
هل الامومة الحقيقية تفعل ذلك وتحرم الابناء من حنان الاب البيولوجي ؟ ...
ذلك ما اريد معرفته . أما الأم - المسلمة - فتفعل وعندي الدليل والحجة من منكم يقول العكس ؟؟؟ ..
عكاشة بو شرويطة .