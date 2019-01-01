الأمن البريطاني: "اعتداء مانشستر" حادث إرهابي

هسبريس - د.ب.أ

ترجح الشرطة البريطانية أن اعتداء الطعن الذي وقع في محطة القطار الرئيسية بمدينة مانشستر له خلفية إرهابية، حسب ما أكدت متحدثة باسم الشرطة ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية.

وأصيب ثلاثة أشخاص في وقت متأخر، الاثنين، بعد ما تعرضوا لهجوم من رجل مسلح بسكين في محطة القطار.

وأكدت الشرطة أن رجلا وامرأة نقلا إلى المستشفى مصابين بـ"جروح سكين" بعد الهجوم، الذي وقع في محطة فيكتوريا بمانشستر.

وذكرت الشرطة أن أحد عناصرها أصيب بجرح في كتفه بحادث الطعن وخضع للعلاج، مضيفة أنه تم اعتقال الرجل.