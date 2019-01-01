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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تنفذ أول حكم بالإعدام في السنة الجديدة

السعودية تنفذ أول حكم بالإعدام في السنة الجديدة

السعودية تنفذ أول حكم بالإعدام في السنة الجديدة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:40

نفذت السلطات السعودية أول حكم إعدام في العام الجديد بمحافظة جدة، غرب المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي، إنها أعدمت باكستانيا بعد أن أصدرت المحكمة بحقه صكا شرعيا يقضي بثبوت قيامه بتهريب كمية من الهيروين، والحكم بقتله تعزيراً .

ويعد هذا هو الإعدام الأول الذي يتم تنفيذ عام 2019 بعد أن قامت السعودية، العام الماضي، بتنفيذ حكم الإعدام في 125 شخصا.

وتنفذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن طريق قطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص في مكان عام.

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