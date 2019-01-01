24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:11
|18:33
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اليوم الأول في مدرسة أمستردام
- موقع السياسات العمومية بالمغرب من الإصلاحات السياسية
- عامٌ رَحَل وعام أقْبَلَ.. مُشرَئِبُّون على مَشَارِفِ المَجْهُول
- العراق تدين 616 أجنبيا بالانتماء إلى "داعش"
- هذه آخر أمنية في حياة الراحل بنشريفة "معجزة" الدراسات الأندلسية
سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري (5.00)
"احتفالات البوناني" بالعاصمة .. الأمن يتدخل لتأمين "فرحة" المغاربة (5.00)
احتفالات "بُونانِي" .. الإقبال الكثيف للبيضاويّين يخدم مغنّين مغمورين (5.00)
أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء (5.00)
- أجواء احتفالات "رأس السنة" في البيضاء .. خمور وسهرات و"فجور" - (114)
- أب الزفزافي: معنويات الريفيات مرتفعة .. ناصر يموت واقفا كالشجر - (101)
- أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء - (72)
- بعثات استكشاف القمر تنطلق بعد 50 عاما من"خطوة أرمسترونغ" - (49)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تهدد باعتراض رالي دولي في الصحراء - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تنفذ أول حكم بالإعدام في السنة الجديدة
نفذت السلطات السعودية أول حكم إعدام في العام الجديد بمحافظة جدة، غرب المملكة.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي، إنها أعدمت باكستانيا بعد أن أصدرت المحكمة بحقه صكا شرعيا يقضي بثبوت قيامه بتهريب كمية من الهيروين، والحكم بقتله تعزيراً .
ويعد هذا هو الإعدام الأول الذي يتم تنفيذ عام 2019 بعد أن قامت السعودية، العام الماضي، بتنفيذ حكم الإعدام في 125 شخصا.
وتنفذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن طريق قطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص في مكان عام.