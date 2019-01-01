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كُتّاب وآراء
خمسيني ألماني يهاجم حشدا من الناس بسيارة
اعتقلت الشرطة الألمانية مواطنا يبلغ من العمر 50 عاما للاشتباه في اقتحامه حشدا من الناس بسيارة في مدينة بوتروب بشمال غرب ألمانيا مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، في هجوم قالت السلطات إنه ربما كانت له صلة بكراهية الأجانب.
وذكرت الشرطة المحلية ومدعون في بيان أن الرجل الذي فر من موقع الحادث تفوه بكلمات عنصرية لدى القبض عليه لاحقا.
وقال البيان "يشتبه المحققون في أن الهجوم كان متعمدا وربما كانت له صلة بآراء السائق التي تنطوي على كراهية للأجانب... بالإضافة إلى ذلك، لدى المحققين معلومات أولية بشأن إصابة السائق بمرض نفسي".
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن مواطنين سوريين وأفغانا كانوا ضمن المصابين دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضافت أن أحد المصابين لا يزال في المستشفى.
ووقع الحادث بعد منتصف الليلة الماضية في ساحة عامة مكتظة بالناس في بوتروب.
وأوضح البيان أنه قبل هذا الحادث حاول السائق نفسه دهس أحد المارة لكنه تمكن من النجاة بنفسه، كما استهدف السائق أشخاصا آخرين عند محطة للحافلات بعد فراره من موقع هجوم بوتروب.