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الرئيسية | خارج الحدود | خمسيني ألماني يهاجم حشدا من الناس بسيارة

خمسيني ألماني يهاجم حشدا من الناس بسيارة

خمسيني ألماني يهاجم حشدا من الناس بسيارة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:30

اعتقلت الشرطة الألمانية مواطنا يبلغ من العمر 50 عاما للاشتباه في اقتحامه حشدا من الناس بسيارة في مدينة بوتروب بشمال غرب ألمانيا مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، في هجوم قالت السلطات إنه ربما كانت له صلة بكراهية الأجانب.

وذكرت الشرطة المحلية ومدعون في بيان أن الرجل الذي فر من موقع الحادث تفوه بكلمات عنصرية لدى القبض عليه لاحقا.

وقال البيان "يشتبه المحققون في أن الهجوم كان متعمدا وربما كانت له صلة بآراء السائق التي تنطوي على كراهية للأجانب... بالإضافة إلى ذلك، لدى المحققين معلومات أولية بشأن إصابة السائق بمرض نفسي".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن مواطنين سوريين وأفغانا كانوا ضمن المصابين دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضافت أن أحد المصابين لا يزال في المستشفى.

ووقع الحادث بعد منتصف الليلة الماضية في ساحة عامة مكتظة بالناس في بوتروب.

وأوضح البيان أنه قبل هذا الحادث حاول السائق نفسه دهس أحد المارة لكنه تمكن من النجاة بنفسه، كما استهدف السائق أشخاصا آخرين عند محطة للحافلات بعد فراره من موقع هجوم بوتروب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - jamil idrissi الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:41
انه الإرهاب بعينه يا ألمانيا او لأنه ليس مسلم فهو مريض نفساني و ليس إرهابي
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56
2 - مهاحر الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:44
أولاً إني ضد قتل الأبرياء مهما كان عرقهم أو دينهم أو لونهم. لكن سبحان الله! إذا كان المتهم مسلماً فدائما ينعت بالإرهابي و يكون لزاماً و من الضروري الإشارة إلى دينه! لكن حينما يكون المتهم من بني جلدتهم، فلا يوصف إلا بمرض نفسي! و لا يشيرون إلى ديانته خاصة إذا كان من غير المسلمين!
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44
3 - aziz الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:44
لو كان مسلما أو عربيا فسوف يعتبرونه إرهابيا ولو كان مصابا بمرض أكثر مما هو نفسي !!!!!!!!!!!!!!
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21
4 - مواطن الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:44
ههههههه، كراهية، عنصرية و ليس ارهاب. اظن ان كل فعل يمس بسلامة الاشخاص يجب ان يسمى ارهاب
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35
5 - مستعار الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:49
انه يعاني من مرض نفسي عادي ليس عندهم ارهاب فقط المسلمون ارهابيون والاجانب مرضى نفسيون...
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19
6 - فكس الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:56
الا يمكن تصنيف الحادثة على انها عمل إرهابي ام الارهاب لصيق بالمسلمين و بالعرب ولو كانوا غير مسلمين
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20
7 - boubana الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:56
اكيد انهم سيقولون ان المهاجم مختل عقليا او مريض نفسيا
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19
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