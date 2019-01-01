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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يدعو الكونغرس إلى اجتماع بشـأن الحدود

ترامب يدعو الكونغرس إلى اجتماع بشـأن الحدود

ترامب يدعو الكونغرس إلى اجتماع بشـأن الحدود
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 23:22

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاجتماع في البيت الأبيض الأربعاء بشأن "أمن الحدود"، مشيرا إلى رغبته في "التوصل إلى اتفاق" لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي. حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".

وتعد هذه أول إشارة على إجراء مفاوضات لكسر الجمود الراهن الذي تسبب في إغلاق بعض وزارات ووكالات الحكومة الاتحادية منذ 11 يوما. وقال مسؤول بالكونجرس إنه تم توجيه الدعوة إلى الزعماء الثمانية من كلا الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ بتشكيلهما الجديدين.

وكان ترامب قد أشار في تغريدة على موقع تويتر الثلاثاء إلى أنه سيعرض غصن زيتون على زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي والتي من المقرر أن تتولي منصب رئيس المجلس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بعد سيطرة حزبها على المجلس.

وقال ترامب على تويتر "قضايا أمن الحدود والجدار والإغلاق الجزئي للحكومة، ليست الأمور التي تريد نانسي بيلوسي أن تبدأ ولايتها بها كرئيسة لمجلس النواب، دعونا نبرم اتفاقا".

وقد جاء هذا بعد تغريدات في وقت سابق اليوم اتهم فيها ترامب الديمقراطيين بعدم الاهتمام بـ"الحدود المفتوحة وبكافة الجرائم والمخدرات التي تجلبها الحدود المفتوحة".

يذكر أن الإغلاق الحكومي بدأ في 22 دجنبر الماضي عندما رفض مجلس النواب تمرير مشروع قانون من أجل تمويل حوالي 25 % من مؤسسات الحكومة.

وطالب ترامب بأن يتضمن مشروع القانون تخصيص 5 مليارات دولارات لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو أحد التعهدات الرئيسية أثناء حملته الانتخابية الرئيسية، وهو ما يعارضه الديمقراطيون.

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