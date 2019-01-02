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الرئيسية | خارج الحدود | مسلحون يقتلون 37 مدنيا في أحداث عنف بمالي

مسلحون يقتلون 37 مدنيا في أحداث عنف بمالي

مسلحون يقتلون 37 مدنيا في أحداث عنف بمالي
هسبريس - رويترز
الأربعاء 02 يناير 2019 - 00:05

قالت حكومة مالي في بيان إن مسلحين قتلوا 37 مدنيا الثلاثاء في وسط البلاد، حيث أودى العنف العرقي بحياة المئات في العام الماضي.

وأضافت الحكومة أن المهاجمين، الذين كانوا يرتدون ملابس صيادين تقليديين من عرقية الدونزو، أغاروا على قرية كولوجون بمنطقة موبتي في وسط البلاد في حوالي الساعة الخامسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وأن بعض الضحايا من الأطفال.

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