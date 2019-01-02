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كُتّاب وآراء
احتجاز طبي للمشتبه به في "هجوم محطة مانشستر"
ذكرت الشرطة البريطانية أن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه للاشتباه طعنه أشخاصا في محطة مانشستر فيكتوريا للقطارات ليلة رأس السنة، احتجز بموجب قانون الصحة العقلية بعد أن خضع لتقييم من جانب فريق طبي.
وجاء في بيان لشرطة مانشستر مساء الثلاثاء: "الرجل البالغ من العمر 25 عاما الذي تم القبض عليه الليلة الماضية (31 دجنبر 2018) عقب الحادث في محطة مانشستر فيكتوريا خضع لتقييم فريق طبي متخصص، واحتجز بموجب قانون الصحة العقلية".
وأضاف البيان: "مازال تحقيق مكافحة الإرهاب جاريا، ولا يوجد ما يرجح تورط أشخاص آخرين في هذا الهجوم، إلا أن تأكيد هذا الأمر يظل أولوية رئيسية للتحقيق".
وذكر البيان أن تفتيش منزل يتعلق بالمشتبه به في منطقة "تشيتام هيل" ما زال مستمرا.