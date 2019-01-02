"وكالة المنشطات" تتهم روسيا بعرقلة لجان التفتيش

هسبريس - افي

اتهمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" أمس الثلاثاء السلطات الروسية بوضع العراقيل أمام مفتشي اللجنة الفنية على معمل موسكو، بالإضافة لعدم استيفاء أحد المعايير المطلوبة لرفع الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات خلال الفترة المحددة سلفا.

وكانت الوكالة العالمية قد أمهلت روسيا حتى نهاية دجنبر الماضي للسماح بدخول المفتشين لمعمل موسكو، وهو ما لم يحدث بحجة عدم الحصول على الموافقة بدخولهم.

وأشار رئيس الوكالة، كريج ريدي، في تصريحاته خلال بيان رسمي "أنا محبط للغاية، لأن عملية استخلاص البيانات من معمل موسكو القديم لم تكتمل في التاريخ المحدد".

وعليه، أوضح ريدي أنهم سينفذوا العملية التي أقرتها اللجنة التنفيذية للوكالة والتي تتمثل في تقديم تقرير من اللجنة الفنية بقيادة الإسباني توني باسكوال إلى لجنة المراجعة.

وستجتمع لجنة المراجعة يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وسترفع توصياتها للوكالة العالمية للمنشطات، قبل أن تتخذ اللجنة التنفيذية قرارها بشأن الوكالة الروسية.

وأشار بيان الوكالة غلى أن الوكالة الروسية يمكنها الاستئناف ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.

ومنذ أن أعربت "وادا" عن استيائها من عدم قدرتها على إكمال التحقيقات، تعالت أصوات كثيرة في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لعدم الثقة مجددا في روسيا، وتعليق عمل الوكالة الروسية لإشعار آخر.

يشار إلى أنه من بين المتطلبات التي يجب أن تستوفيها الوكالة الروسية، إعادة تحليل جميع حالات المنشطات التي أثارت الشبهات قبل يوم 30 يونيو 2019.