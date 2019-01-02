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مصرع 6 أشخاص في تصادم قطارين وسط الدنمارك
الأربعاء 02 يناير 2019 - 11:50
لقى ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث قطار على جسر بـ"مضيق غران بلت"، وسط الدنمارك، بسبب الطقس حسب الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
ووقع الحادث جراء انفصال جزء من سقف قطار بضائع، كان يمر في اتجاه جزيرة فيونيا، واصطدامه بآخر يقل ركابا ويمضي في الاتجاه المعاكس نحو كوبنهاغن.
وأوقفت السلطات المرور على الجسر الذي يربط جزيرتي فيونيا وسيلانديا، ويُعد من طرق الاتصالات الهامة في البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - رشيد زين العابدين الأربعاء 02 يناير 2019 - 12:00
نتمنى للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.
2 - الغائب الأربعاء 02 يناير 2019 - 12:05
ووقع الحادث جراء انفصال جزء من سقف قطار بضائع.
على الاقل سبب حادث قطار بو القنادل راجع الى السرعة كما هو حادث قطار مدريد ولو كان السبب انفصال جزء منه لكانت مصيبة . ومع ذلك لن تجد اي جمعية حزب او منظمة دانماركية ستطالب باقالة الحكومة وسجن المسؤول الاول على السكك الحديدية في الدانمارك كما يحدث عندنا .
على الاقل سبب حادث قطار بو القنادل راجع الى السرعة كما هو حادث قطار مدريد ولو كان السبب انفصال جزء منه لكانت مصيبة . ومع ذلك لن تجد اي جمعية حزب او منظمة دانماركية ستطالب باقالة الحكومة وسجن المسؤول الاول على السكك الحديدية في الدانمارك كما يحدث عندنا .
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