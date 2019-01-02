مصرع 6 أشخاص في تصادم قطارين وسط الدنمارك

هسبريس ـ مُتابعة

لقى ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث قطار على جسر بـ"مضيق غران بلت"، وسط الدنمارك، بسبب الطقس حسب الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

ووقع الحادث جراء انفصال جزء من سقف قطار بضائع، كان يمر في اتجاه جزيرة فيونيا، واصطدامه بآخر يقل ركابا ويمضي في الاتجاه المعاكس نحو كوبنهاغن.

وأوقفت السلطات المرور على الجسر الذي يربط جزيرتي فيونيا وسيلانديا، ويُعد من طرق الاتصالات الهامة في البلاد.