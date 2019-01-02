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وزير الداخلية الألماني يطالب بتسهيل طرد لاجئين
الأربعاء 02 يناير 2019 - 20:45
طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد"، بتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين يتورطون في أعمال عنف بالبلاد.
وقال زيهوفر: "حين يرتكب طالبو اللجوء جرائم عنيفة يجب أن يرحلون عن ألمانيا. إذا كانت القوانين الحالية ليست كافية، علينا إذن تغييرها".
وجاءت تصريحات مسؤول حقيبة الداخلية الألمانية بعد الأحداث التي وقعت في منطقة آمبرج بولاية بافاريا، نهاية الأسبوع الماضي، حين قام أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما، قادمين من سوريا وأفغانستان وإيران، بالتعدي على العديد من الأشخاص في المدينة، في واقعة أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.
وقال زيهوفر إن "ما حدث في آمبرج يجعلني أستشيط غضبا، الأمر يتعلق بعنف شديد لا يمكن أن نتساهل معه".