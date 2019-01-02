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كُتّاب وآراء
الصومال يطرد المبعوث الخاص للأمين العام الأممي
أعلنت الحكومة الصومالية أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصومال، نيكولاس هايسوم، "شخص غير مرغوب فيه"، لذا لن يتمكن من الاستمرار في العمل داخل حدودها، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
في شتنبر الماضي تم تعيين هايسوم كممثل خاص بالصومال للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كما ترأس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى البلد الإفريقي نفسه.
وتتهم الحكومة الصومالية هايسوم بـ"خرق البروتوكولات" و"التدخل المتعمد في سيادة الصومال وشؤونها"، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية.
ويأتي هذه الإعلان عقب مطالبة هايسوم في رسالة وجهها إلى السلطات في البلاد، من وجهة نظر قانونية، باعتقال مختار روبو، الزعيم السابق لـ"حركة الشباب" الصومالية والمرشح الرئاسي عن المنطقة الجنوبية الغربية.
وفي نفس الرسالة، وجّه المبعوث الخاص إلى الصومال سؤالا إلى الحكومة حول ما إذا كانت القوات المدعومة من الأمم المتحدة متورطة أم لا في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، من العسكريين والمتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي أعقبت القبض على روبو في العاصمة الإقليمية بيدوا.