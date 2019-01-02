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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط عشرات القتلى في مواجهات بشمال سوريا

سقوط عشرات القتلى في مواجهات بشمال سوريا

سقوط عشرات القتلى في مواجهات بشمال سوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:50

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التوترات لا تزال مستمرة، اليوم الأربعاء، بين "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير"، المدعومة من تركيا، في القطاع الغربي من قرى حلب بشمال سوريا.

وكانت اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين أمس؛ وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 من المسلحين والمدنيين.

وتأتي التوترات في إطار سعي "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل "جبهة فتح الشام" و"جبهة النصرة" سابقا أبرز مكون فيها، لتوسعة سيطرتها في المنطقة.

وقال ناشطون محليون إن الهيئة تستغل سحب جزء من قوات الجبهة الوطنية من المنطقة لتوجيههم إلى منبج، حيث تستعد تركيا لشن عملية كبيرة ضد المسلحين الأكراد.

وواصلت الهيئة عملية تثبيت سيطرتها على بلدة دارة عزة، في المنطقة ذاتها، التي تشهد حالة من الاستياء والغضب الشعبي الواسع على خلفية الاقتتال العنيف.

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