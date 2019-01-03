ليبرمان كشف للفلسطينيين تفاصيل "صفقة القرن"

هسبريس ـ مُتابعة

قال مسؤولون فلسطينيون إن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، كشف لهم ملامح خطة السلام التي تعدها الولايات المتحدة للشرق الأوسط، وذلك قبيل استقالته منتصف نونبر.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المسؤولين القول إن "الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان من دون الأرض في أجزاء صغيرة من الضفة الغربية، وحوافز اقتصادية واسعة".

ونقل المسؤولون عن ليبرمان القول، لوفد فلسطيني التقاه قبل أسبوعين من استقالته، إن السيادة الفلسطينية ستكون على السكان وليس على الأرض، وانها ستقتصر على كامل منطقة "أ" التي تشكل نحو 13 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وعلى أجزاء من المنطقة "ب" التي تشكل 18 في المئة من الضفة الغربية، وعلى جزء صغير من المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60 في المئة من الضفة.

كما تنص الخطة على بقاء المستوطنات، والسيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية وحدودها الخارجية، وعلى الأمن والمياه والأغوار.

وتتضمن الخطة أيضا بقاء السيطرة الإسرائيلية على الجزء الأهم والأكبر من القدس الشرقية المحتلة. كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع الأسبوع الجاري، أن الفلسطينيين سيحاربون الخطة الأمريكية، وأن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الفلسطينيين للضغط عليهم لقبول الصفقة لن تنجح في تغيير الموقف الفلسطيني الرافض لها.