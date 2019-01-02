24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1218:3419:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة (5.00)

  2. أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء (5.00)

  3. بطء برنامج "مدن بلا صفيح" يبخر وعود الفاسي بمحو "الكاريانات" (5.00)

  4. سقوط عرضي في بئر يصرع قاصرا قرب البروج (5.00)

  5. تفكيك الخلايا واعتقال المتطرفين يسمان الحصيلة الأمنية في سنة 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سيدة البرازيل الأولى تخاطب الشعب بـ"الإشارات"

سيدة البرازيل الأولى تخاطب الشعب بـ"الإشارات"

سيدة البرازيل الأولى تخاطب الشعب بـ"الإشارات"
هسبريس - إفي
الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:45

خاطبت السيدة الأولى الجديدة في البرازيل مواطنيها بلغة الإشارة في كلمتها الأولى خلال حفل تنصيب زوجها، جاير بولسونارو، رئيسا للبلاد.

وقالت ميشيل بولسونارو، وهي مترجمة للغة الإشارة، في خطاب غير معتاد بمراسيم تنصيب الرؤساء، إن "الانتخابات منحت صوتا لمن لم يكن يتم سماعهم، وصوت الصناديق كان واضحا: المواطن البرازيلي يريد الأمن والسلام والرخاء".

وتعهدت السيدة الأولى للبرازيل، البالغة 38 عاماـ بدعم الاندماج خلال حكم زوجها الذي ارتبطت به في 2007، ولديها منه ابن في الثامنة من العمر، وأعربت عن ارتياحها لـ"إمكانية مساهمتها في المجتمع البرازيلي".

وشكرت يولسونارو، أيضا، التضامن الذي قدم بعد الهجوم الذي تعرض له في شتنبر، وطالبت بدعم جميع البرازيليين للرئيس الجديد. وكسرت البروتوكول بإلقاء كلمة في مقر الحكومة قبل زوجها الرئيس.

جدير بالذكر أنه قبل شهور كانت ميشيل تعمل مترجمة للصم والبكم في كنيسة "باتيستا اتيتيود"، في مدينة ريو دي جانيرو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.