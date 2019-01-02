سيدة البرازيل الأولى تخاطب الشعب بـ"الإشارات"

هسبريس - إفي

خاطبت السيدة الأولى الجديدة في البرازيل مواطنيها بلغة الإشارة في كلمتها الأولى خلال حفل تنصيب زوجها، جاير بولسونارو، رئيسا للبلاد.

وقالت ميشيل بولسونارو، وهي مترجمة للغة الإشارة، في خطاب غير معتاد بمراسيم تنصيب الرؤساء، إن "الانتخابات منحت صوتا لمن لم يكن يتم سماعهم، وصوت الصناديق كان واضحا: المواطن البرازيلي يريد الأمن والسلام والرخاء".

وتعهدت السيدة الأولى للبرازيل، البالغة 38 عاماـ بدعم الاندماج خلال حكم زوجها الذي ارتبطت به في 2007، ولديها منه ابن في الثامنة من العمر، وأعربت عن ارتياحها لـ"إمكانية مساهمتها في المجتمع البرازيلي".

وشكرت يولسونارو، أيضا، التضامن الذي قدم بعد الهجوم الذي تعرض له في شتنبر، وطالبت بدعم جميع البرازيليين للرئيس الجديد. وكسرت البروتوكول بإلقاء كلمة في مقر الحكومة قبل زوجها الرئيس.

جدير بالذكر أنه قبل شهور كانت ميشيل تعمل مترجمة للصم والبكم في كنيسة "باتيستا اتيتيود"، في مدينة ريو دي جانيرو.