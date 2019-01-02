24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:12
|18:34
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اليوم الأول في مدرسة أمستردام
- "تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة
- المشروع الترابي وجدلية الممارسة والتنظير
- المساواة في الإرث بالمغرب..
- "كورْتي التاكسيات" .. مهنة محفوفة بالمخاطر ومحاطة بالعشوائية
"تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة (5.00)
أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء (5.00)
بطء برنامج "مدن بلا صفيح" يبخر وعود الفاسي بمحو "الكاريانات" (5.00)
- قبض الأمن على رجل بلباس نسائي في مراكش يثير "جدل الفضائح" - (103)
- أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء - (95)
- أساتذة "الزنزانة 9" يطلبون اللجوء إلى ألمانيا - (91)
- مسبار "ناسا" يقترب من صخرة في مهمة تاريخية بالفضاء السحيق - (55)
- مصري ينحر زوجته وأطفاله الثلاثة بسبب الشك - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل اعتداء على بناية مسجد بـ"مالمو" السويدية
وقع هجوم مسلح على يد شخص مجهول في ليلة رأس السنة ضد مسجد في مدينة مالمو، جنوب السويد، دون وقوع إصابات.
ووفقا لمعلومات بثتها القناة التلفزيونية العامة "إس في تي" فإن الهجوم على "مسجد محمود"، في ثالث أكبر مدينة بالسويد، لم يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى.
ولم يتم اكتشاف إطلاق النار إلا في اليوم التالي، عندما شوهد ثقب في أحد نوافذ قاعة الصلاة.
وقال كريم لون، المتحدث باسم المسجد، "لا أحد في القاعة لاحظ الطلقة بسبب وجود الألعاب النارية والضوضاء في كل مكان، لكن أحدهم انتبه إلى صوت مختلف بعض الشيء، ثم اكتشف أن الزجاج أصيب بأضرار وأن رصاصة اخترقت الزجاج".
وتحقق الشرطة في الحادث على أنه محاولة قتل وجريمة مشددة بالسلاح، وتبحث في ما إذا كان من الممكن وصف هذه الفعل على أنه جريمة كراهية.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء "تي.تي" إنه لا يوجد هناك أي مشتبه، به أو مشتبه بهم، في المرحلة الحالية من التحقيق.
وقال إمام المسجد، رضوان أفضال، إن المجتمع سيستمر في أنشطته كالمعتاد، والعديد من الشباب خرجوا للمساعدة في تنظيف المدينة بمناسبة رأس السنة الجديدة.