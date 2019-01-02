تسجيل اعتداء على بناية مسجد بـ"مالمو" السويدية

هسبريس ـ مُتابعة

وقع هجوم مسلح على يد شخص مجهول في ليلة رأس السنة ضد مسجد في مدينة مالمو، جنوب السويد، دون وقوع إصابات.

ووفقا لمعلومات بثتها القناة التلفزيونية العامة "إس في تي" فإن الهجوم على "مسجد محمود"، في ثالث أكبر مدينة بالسويد، لم يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى.

ولم يتم اكتشاف إطلاق النار إلا في اليوم التالي، عندما شوهد ثقب في أحد نوافذ قاعة الصلاة.

وقال كريم لون، المتحدث باسم المسجد، "لا أحد في القاعة لاحظ الطلقة بسبب وجود الألعاب النارية والضوضاء في كل مكان، لكن أحدهم انتبه إلى صوت مختلف بعض الشيء، ثم اكتشف أن الزجاج أصيب بأضرار وأن رصاصة اخترقت الزجاج".

وتحقق الشرطة في الحادث على أنه محاولة قتل وجريمة مشددة بالسلاح، وتبحث في ما إذا كان من الممكن وصف هذه الفعل على أنه جريمة كراهية.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء "تي.تي" إنه لا يوجد هناك أي مشتبه، به أو مشتبه بهم، في المرحلة الحالية من التحقيق.

وقال إمام المسجد، رضوان أفضال، إن المجتمع سيستمر في أنشطته كالمعتاد، والعديد من الشباب خرجوا للمساعدة في تنظيف المدينة بمناسبة رأس السنة الجديدة.