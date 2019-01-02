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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل اعتداء على بناية مسجد بـ"مالمو" السويدية

تسجيل اعتداء على بناية مسجد بـ"مالمو" السويدية

تسجيل اعتداء على بناية مسجد بـ"مالمو" السويدية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:35

وقع هجوم مسلح على يد شخص مجهول في ليلة رأس السنة ضد مسجد في مدينة مالمو، جنوب السويد، دون وقوع إصابات.

ووفقا لمعلومات بثتها القناة التلفزيونية العامة "إس في تي" فإن الهجوم على "مسجد محمود"، في ثالث أكبر مدينة بالسويد، لم يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى.

ولم يتم اكتشاف إطلاق النار إلا في اليوم التالي، عندما شوهد ثقب في أحد نوافذ قاعة الصلاة.

وقال كريم لون، المتحدث باسم المسجد، "لا أحد في القاعة لاحظ الطلقة بسبب وجود الألعاب النارية والضوضاء في كل مكان، لكن أحدهم انتبه إلى صوت مختلف بعض الشيء، ثم اكتشف أن الزجاج أصيب بأضرار وأن رصاصة اخترقت الزجاج".

وتحقق الشرطة في الحادث على أنه محاولة قتل وجريمة مشددة بالسلاح، وتبحث في ما إذا كان من الممكن وصف هذه الفعل على أنه جريمة كراهية.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء "تي.تي" إنه لا يوجد هناك أي مشتبه، به أو مشتبه بهم، في المرحلة الحالية من التحقيق.

وقال إمام المسجد، رضوان أفضال، إن المجتمع سيستمر في أنشطته كالمعتاد، والعديد من الشباب خرجوا للمساعدة في تنظيف المدينة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - tetouani hor الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:50
جريمة كراهية مصطلح يطلق على الغرب ...لكن عند المسلمين يطلق إرهاب....عالم غربب
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27
2 - N.H الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:57
هذا إرهابي يجب توقيفه و محاكمته بأقصى العقوبات لأنه إستغل الضروف لإرتكاب جريمة قتل في مكان مقدس
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19
3 - Abdelghani الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:59
هذا مايجلبه اللحايا اعداء اﻹنسانية و الحياة و الفرح ... الكره و الحقد و العنف و التفجير و القتل ... و زرع العداوة و ااضغينة ... اشياء و امور تعود على اخيه بالمسلم بنتائج سلبية تهدده في حياته و مصدر رزقه و سلامته ...
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-28
4 - فيلالي الأربعاء 02 يناير 2019 - 15:01
الحمد لله الارهاب لا يمت صلة الى الاسلام منبعه الجهل والكفروالكراهية الشديدة التي تتجلى في السلفيين و اعداء الدين الاسلامي الحنيف ويا ربي اهديهم الى الصواب و بعد اذاهم عن الناس اجمعيين في كل بقاع العالم
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3
5 - لطيفة الأربعاء 02 يناير 2019 - 15:02
على نفسها جنت براقش. انهم المتطرفون الذين شوهو الدين ونشرو الكراهية والاستعلاء على الآخرين . نريد اامة يفسرون الدين بطريقة تظهر تسامح الإسلام وحبه لكل الإنسانية. كفانا من خطابات الكراهية ونبذ الآخر. لقد شو هنا الدين بتاويلاتنا وتفسيراتنا الا إنسانية.
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0
6 - Kamal Deutschland الأربعاء 02 يناير 2019 - 15:09
يا أخي الغرب عانى من الإرهاب ومن إجرام بني جلدتنا بأسم الدين مع الأسف.الدين الإسلامي بريئ منهم إلى يوم الدين.بالمقارنة مع عدد المصائب التي أقترفها أسود الرأس والله تبقى مثل هذه الحالات معزولة ونادرة وغالبا لاتسفر عنها أية أضرار.نعم نلاحظ حذر المواطنيين الأوروبيين مننا وخوفهم وفي بعض الأحيان كرههم لنا،ولكن يجب تفهمهم لأن الأجانب بصفة عامة وخصوصا العرب والأتراك والأفغان يقومون يوميا بمشاكل لاحصر لها من غش وسرقة وتحايل و....أنا لا أبرر الفعل الإجرامي كيفما كان ولكن أقول فقط أن هناك أسباب وراء العنصرية والكره.وعلى العموم هنا في الغرب القانون هو سيد الجميع.لحصل إخلص.
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2
7 - راكم في العرام ديال التبن الأربعاء 02 يناير 2019 - 15:21
المعلق 3عبد الغاني اعرف ان اللحية يملكها اليهودي والنصراني والإسلامي وحتى كذلك العتروس الامازيغي المساجد لله من من سعى في خرابها وجعل الناس تدخلها وهم خائفون فموعده لن تنفعه انت ولا هو نفسه
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2
8 - Fook الأربعاء 02 يناير 2019 - 15:24
هدا عاشق الرماية بالتفكير الغربي وليس ارهابي واكبر ارهاب هو اللدي صدره الغرب بقيادة اسرائيل وامريكا
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-3
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