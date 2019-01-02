بابا الفاتيكان: الإلحاد أفضل من ممارسة النفاق

هسبريس ـ مُتابعة

انتقد البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، المنافقين الذين يذهبون إلى الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، في لقاء عام، كثيرا ما نرى فضيحة هؤلاء الأشخاص الذين يذهبون إلى الكنيسة ويتواجدون فيها كل يوم، وبعد ذلك يعيشون حياة يبغضون فيها آخرين أو يتحدثون فيها بشكل سيء عن أناس آخرين".

وأضاف كبير الفاتيكان: " الأفضل من ذلك ألا يذهب المرء إلى الكنيسة، ولتعش كما لو كنت ملحدا".