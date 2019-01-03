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الجائزة العالمية للرواية تبوح بأخبارها في أبوظبي

الجائزة العالمية للرواية تبوح بأخبارها في أبوظبي
هسبريس - رويترز
الخميس 03 يناير 2019 - 03:05

تعلن إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية (آي باف) التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها الأسبوع القادم عن القائمة الطويلة للدورة الثانية عشرة والمكونة من 16 رواية وكذلك لجنة التحكيم.

وقالت الإدارة في بيان على موقعها الالكتروني الأربعاء إن "الإعلان عن القائمة الطويلة لعام 2019 والمكونة من 16 رواية، والإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة" سيكون يوم الاثنين السابع من يناير.

وأضافت "سيتم اختيار روايات القائمة الطويلة من بين 134 رواية مرشحة للجائزة، والتي صدرت بين يوليوز 2017 ويونيو 2018".

وبحسب موقعها الرسمي فإن الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار تهدف إلى مكافأة التميز في الرواية العربية المعاصرة ورفع مستوى القراءة للروايات العربية، وكذلك التعريف بها من خلال ترجمة الروايات الفائزة وتلك التي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

وتدار الجائزة بالشراكة مع مؤسسة جائزة مان بوكر في لندن بينما تقوم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات بدعمها ماليا.

وفي الدورات السابقة ذهبت الجائزة التي تأسست في 2007 إلى بعض من أبرز الكتاب العرب منهم الفلسطيني ربعي المدهون والعراقي أحمد سعداوي والكويتي سعود السنعوسي والمصري بهاء طاهر.

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