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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تختبر أكثر من 300 سلاح في عمليات بسوريا

روسيا تختبر أكثر من 300 سلاح في عمليات بسوريا

روسيا تختبر أكثر من 300 سلاح في عمليات بسوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 يناير 2019 - 16:45

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس ، أنه تم خلال العمليات العسكرية في سوريا اختبار أكثر من 300 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، بما فيها مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، ومنظومات الدفاع الجوي "بانتسير - إس 2"، ومدرعات "ترميناتور-2" والروبوت القتالي "اوران-9" المدرع ،وغير ذلك من الأسلحة الحديثة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، قي بيان اوردته وكالة الانياء الرسمية، بأن الجماعات الإرهابية كانت تسيطر على 92 بالمئة من أراضي سوريا عندما بدأت عملية الجيش الروسي هناك، سنة 2015، وأن الجيش السوري والفصائل المساندة قد بسط سيطوا سيطرتهم، حتى الآن، على 96.5 بالمئة من أراضي سوريا.

و اضاف المصدر ذاته أن أكثر من 68 ألف عسكري روسي اكتسبوا خبرات قتالية عملية في سوريا، وعلى رأسهم 460 جنرالا، مشيرا الى أن كافة قادة الدوائر العسكرية الروسية، وقادة جيوش القوات البرية وجيوش القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقادة الفرق العسكرية و96 بالمئة من قادة الألوية والأفواج، خاضوا العمليات الروسية في سوريا.

وأوضح البيان أن 87 بالمئة من أطقم الطيران التقني و91 بالمئة من أطقم طيران الجيش، و97 بالمئة من أطقم طيران النقل العسكري و60 بالمئة من أطقم الطيران الاستراتيجي، قد طوروا خبراتهم العملية خلال المهام التي كلفوا بها في بلاد الشام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اذاد عبد الله الخميس 03 يناير 2019 - 17:07
عند غزو العراق للكويت 1991 *طبعا بضوء اخضر من الامريكية * و تحرير الشقيق من الشقيق جربت القوات الاميريكية كل اسلحتها بالقوات العراقية و البنية التحتية للعراق و القوات الروسية تعمل نفس الشئ اليوم بسوريا و هناك من يصفق للقوات الروسية و الايرانية ........
الخاسر الوحيد دائما هم الفقراء من الشعوب الساكنة في المنطقة من العرب و الاكراد و السريان و الاشوريين ووووو
و لكم الف سلام
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