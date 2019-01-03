روسيا تختبر أكثر من 300 سلاح في عمليات بسوريا

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس ، أنه تم خلال العمليات العسكرية في سوريا اختبار أكثر من 300 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، بما فيها مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، ومنظومات الدفاع الجوي "بانتسير - إس 2"، ومدرعات "ترميناتور-2" والروبوت القتالي "اوران-9" المدرع ،وغير ذلك من الأسلحة الحديثة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، قي بيان اوردته وكالة الانياء الرسمية، بأن الجماعات الإرهابية كانت تسيطر على 92 بالمئة من أراضي سوريا عندما بدأت عملية الجيش الروسي هناك، سنة 2015، وأن الجيش السوري والفصائل المساندة قد بسط سيطوا سيطرتهم، حتى الآن، على 96.5 بالمئة من أراضي سوريا.

و اضاف المصدر ذاته أن أكثر من 68 ألف عسكري روسي اكتسبوا خبرات قتالية عملية في سوريا، وعلى رأسهم 460 جنرالا، مشيرا الى أن كافة قادة الدوائر العسكرية الروسية، وقادة جيوش القوات البرية وجيوش القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقادة الفرق العسكرية و96 بالمئة من قادة الألوية والأفواج، خاضوا العمليات الروسية في سوريا.

وأوضح البيان أن 87 بالمئة من أطقم الطيران التقني و91 بالمئة من أطقم طيران الجيش، و97 بالمئة من أطقم طيران النقل العسكري و60 بالمئة من أطقم الطيران الاستراتيجي، قد طوروا خبراتهم العملية خلال المهام التي كلفوا بها في بلاد الشام.