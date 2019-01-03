السعودية تخطط لبناء أول "مجمع ترفيهي" في البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

تخطط السعودية لبناء أول مجمع ترفيهي في البلاد، سيتضمن إقامة فعاليات حية ومناطق مفتوحة ومطاعم، بجوار مقاهي ودور سينما، وذلك في أحدث الخطوات لمزيد من الانفتاح بعد عقود من القيود داخل المملكة المحافظة.

وأعلنت شركة "مشاريع الترفيه السعودية"، التي تنتمي لصندوق الاستثمارات العامة الحكومي، أن الرياض ستشهد افتتاح أول مجمع ترفيهي يضم خيارات متنوعة بمساحة 100 ألف متر مربع.

وذكرت في بيان رسمي: "سيضم المجمع خيارات واسعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، التي تتميز بطابعها الفريد وجودتها العالية، وسترافقها كذلك صالات السينما المصممة بما يتوافق مع المعايير العالمية من حيث الصوت والصورة والتجربة السينمائية رفيعة المستوى".

وأضاف المصدر: "هذا المجمع سيكون وجهة ترفيهية مثالية للرياضة والنزهة والفنون ومحطة رئيسية لإقامة الفعاليات الحية، وسيوفر المجمع كافة الخيارات التي ستجعل الزائر يتمتع بمرفقات المجمع لساعات من الصباح حتى المساء".

وأوضحت الشركة ذاتها أن المجمع "يتميز بتصميم عصري مميز والأول من نوعه ذو مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة ومجهزة للأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية والفنية الحية".

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس هذه الشركة لتكون ذراعه الاستثماري في مجال الترفيه، برأسمال قدره 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، وهي التي أشرفت على افتتاح أول دار عرض سينمائي في المملكة بعد أربعة عقود من الحظر، كما تسعى الشركة ضمن خططها إلى إنشاء 20 مجمع ترفيهي في مختلف مدن البلاد خلال الأعوام المقبلة.

ويتوقع الصندوق أن تسهم مشاريع الشركة في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنويا وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة مباشرة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) بحلول عام 2030.