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كُتّاب وآراء
مدير الإعلام للرئيس الفرنسي يغادير قصر الإيليزي
قرر سيلفيان فورت، مدير الاعلام للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرحيل عن منصبه نهاية الشهر الجاري لـ"أسباب شخصية"، في وقت يكاد مستوى شعبية الرئيس يلامس الأرض في ظل أزمة "السترات الصفراء".
وأكدت إذاعة "فرانس انفو" رحيل فورت عن منصبه في الإيليزي، وأنه أبلغ ماكرون بقراره منذ أسابيع.
ويعرف عن فورت، صاحب الـ46 عاما، قربه من ماكرون منذ حملة الانتخابات التي قادته إلى رئاسة فرنسا؛ في ماي 2017.
وتولى فورت في البداية كتابة خطابات الرئيس ،ولكن مع تفجر "أزمة الكسندر بينالا" في الصيف الماضي، الذي كان مسؤولا حتى ذلك الحين عن أمن رئيس الدولة، أصبح سيلفيان مديرا للاعلام في القصر الرئاسي.