الإكوادور تواصل "احتفالات بوناني" برقص شيطاني

هسبريس - إفي

ما زالت احتفالات العام الجديد مستمرة في الإكوادور التي تحتفظ بتقليد استهلال السنة بكرنفال يستمر لمدة أسبوع ،ويستقطب العديد من الزوار الذين يستمتعون بـ"الرقص مع الشيطان"، وسط الراقصين المتنكرين بأزياء مستوحاة من "أشكال شيطانية".

وانطلقت الاحتفالات، التي تسمى "Diablada de Pillaro" (شيطانية بيارو)، نسبة لاسم المدينة التي تحتضنها، بداية يناير وستستمر حتى الأحد المقبل. ويقوم المشاركون بالرقص على أنغام صاخبة؛ يعجز من يسمعها عن منع نفسه عن التمايل على إيقاعها.

وفي اليوم الأول من الكرنفال استقطبت الاحتفالات نحو 30 ألف شخص، وفقا لعمدة المدينة باتريسيو سارابيا الذي توقع مشاركة نحو 60 ألف زائر يوميا، ما يمثل زيادة في عدد السائحين الذين يحرصون على حضور الاحتفال مقارنة بالعام الماضي.

وتتشابه هذه الاحتفالات، إلى حد كبير، مع تلك التي تشهدها كرنفالات أخرى تعود أصولها لحضارة الإنكا، وتقام في دول لاتينية أخرى؛ مثل بوليفيا وبيرو والشيلي، ويطلق عليها أحيانا "الرقص مع الشيطان".