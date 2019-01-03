مثليتان تضغطان على اليابان بـ"زواج في 26 بلدا"

هسبريس ـ مُتابعة

قررت شابتان يابانيتان مثليتان، لا تستطيعان الزواج في بلدهما، القيام بذلك في 26 دولة مختلفة لجذب الانتباه تجاه ضرورة تغيير القوانين اليابانية في هذا الصدد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أساهي"، اليوم الخميس، فإن هذا القرار أتخذته مايو أوتاكي وميساتو كاواساكي ، عمرهما 22 و21 عاما على التوالي، وهما طالبتان بكلية الدراسات الدولية بجامعة أوتسونوميا؛ شمال العاصمة طوكيو.

وقالت كاواساكي: "نريد أن نُظهر من خلال صور زفافنا أنه حين يكون المرء مثليا، أو متحولا أو مزدوج الميول الجنسية، فهذا أمر طبيعي. وبهذه الطريقة سنستطيع أن نمنح الأمل للأشخاص الذين يشعرون بالقلق إزاء طبيعتهم الجنسية".

وسيقوم الثنائي بهذه الرحلة بين شهري مارس وشتنبر المقبلين، وستبدأ من المملكة المتحدة مرورا بالعديد من الدول؛ مثل إسبانيا والبرازيل وأوروغواي والأرجنتين، على أن يقيما لمدة أسبوع في كل بلد.

وأطلقت الشابتان حملة عبر الإنترنت تحت عنوان "26 زفافا"، في إشارة لـ"عدد الدول التي تسمح بزواج الأشخاص من نفس الجنس حتى الآن"، وتسعيان من خلالها لجمع تبرعات من أجل تنفيذ هذه المبادرة، وتمكنا حتى الآن من الحصول على ما يقرب من ثلث المبلغ.