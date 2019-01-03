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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة تحضّر مظاهرات الحرية والتغيير بالسودان

المعارضة تحضّر مظاهرات الحرية والتغيير بالسودان

المعارضة تحضّر مظاهرات الحرية والتغيير بالسودان
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 يناير 2019 - 20:35

دعت المعارضة السودانية إلى خروج مظاهرات يوم الجمعة، في كل الولايات والمدن السودانية، تحت مسمى "جمعة الحرية والتغيير".

وقال تجمع المهنيين السودانيين وشركاؤه؛ قوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتجمع الإتحادي المعارض، في بيان صحفي، إنهم سيواصلون التظاهرات الليلية في كافة أنحاء البلاد، وبالكيفية التي ترتب لها الجماهير وقياداتها الميدانية لتشتيت قوات النظام".

وطالب التجمع، في البيان، "كل قطاعات الشعب؛ المهنية والسياسية والنساء، والطلاب والقطاعات العمالية، والتجار والحرفيين وغيرهم، للانتظام وتشكيل لجان للإضراب السياسي والعصيان المدني في كل أنحاء السودان".

كما دعا تجمع المهنيين إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري الأحد القادم، وإلى قيادة موكب يوم الأربعاء الموالي يتوجه نحو البرلمان، في أم درمان، لتسليم مذكرة تُطالب برحيل الحكومة الحالية.

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