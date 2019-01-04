استمرار معارك مجموعتين مسلحتين في شمال سوريا

هسبريس ـ د.ب.أ

تتواصل المعارك العنيفة بين فصائل المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام في محافظات شمال وغرب سورية .

وقال قيادي في الجبهة الوطنية للتحرير، التابعة للجيش السوري الحر ، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "مقاتلو الجبهة يخوضون أعنف الاشتباكات ضد عناصر هيئة تحرير الشام، في محافظات ريف حلب وادلب وريف حماة ، و15 عنصراً من الهيئة قتلوا في كمين محكم نفذه مقاتلو الجبهة الوطنية للتحرير في محيط بلدة بلنتا ؛في ريف حلب الغربي ".

وأكد القائد العسكري أن "الجبهة الوطنية للتحرير سيطرت على بلدة الجينة كفر ناصح بريف حلب الغربي بعد معارك ضد تحرير الشام"، مشيراً الى أن "الجبهة الوطنية تستعيد السيطرة على قرية ترملا بريف حماة بعد سيطرة تحرير الشام عليها صباحا ".

وأضاف: "الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة، كما تجري اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في قرى المستريحة وميدان غزال بجبل شحشبو غرب حماة ".

وقال المصدر نفسه إن " مقاتلي حركة نور الدين الزنكي التابعة للجبهة الوطنية للتحرير يخوضون منذ فجر اليوم الخميس معارك على أطراف بلدة دارة عزة لاستعادة السيطرة على البلدة التي دخلتها هيئة تحرير الشام منذ يومين ".

من جانبه، قال مصدر في المعارضة السورية: "هيئة تحرير الشام سيطرت على قرى شولين وقرة جرن شهرناز والديرونة وميدان غزال وشير مغار وحواحز الجبهة الوطنية المخصصة لحماية النقطة التركية داخل قرية شير مغار في جبل شحشبو بريف حماة الغربي بعد اشتباكات مع الجبهة الوطنية للتحرير ".

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية: "دفعت حركة أحرار الشام بتعزيزات جديدة الى محاور الاشتباك في قرية ترملا كما فرضت هيئة تحرير الشام سيطرتها على بلدتي أرينبة وسفوهن وقرية شورلين بريف إدلب الجنوبي بعد توجيه أرتالها العسكرية فجر اليوم ، وتشهد المنطقة معارك عنيفة مع الجبهة الوطنية للتحرير".