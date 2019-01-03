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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل عناصر لطالبان في عمليات مسلحة بأفغانستان

مقتل عناصر لطالبان في عمليات مسلحة بأفغانستان

مقتل عناصر لطالبان في عمليات مسلحة بأفغانستان
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 يناير 2019 - 14:56

ذكر تقرير إخباري أن 11 من مسلحي طالبان لقوا حتفهم، وأصيب سبعة آخرون، إثر مواجهات وغارة جوية في إقليم "فارياب"، شمال أفغانستان.

وقال "فيلق شاهين 209" التابع للجيش، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مواجهات اندلعت بين قوات أمنية وعناصر من طالبان في "اركليك"، بمنطقة "قايصار"، حيث لقي 8 مسلحين حتفهم وأصيب سبعة آخرون.

وأوضح البيان أن ثلاثة مسلحين آخرين قتلوا في غارة شنها سلاح الجو الأفغاني على منطقة "جارزيوان" بالإقليم، كما دمرت الغارة المواقع القتالية التي اتخذها مقاتلو طالبان.

جدير بالذكر أن "فارياب" من الأقاليم المضطربة في شمال أفغانستان، حيث ينشط مسلحو طالبان في العديد من المناطق النائية بالإقليم، ويشنون هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن.

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