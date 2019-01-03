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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تبدأ محاكمة المتهمين بقتل جمال خاشقجي

السعودية تبدأ محاكمة المتهمين بقتل جمال خاشقجي

السعودية تبدأ محاكمة المتهمين بقتل جمال خاشقجي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 يناير 2019 - 12:40

أعلن النائب العام السعودي انعقاد أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية، وذلك في المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الخميس.

ووفقا لبيان صدر عن النائب العام، أوردته وكالة الأنباء السعودية ، فإن الجلسة شملت 11 متهما بحضور محاميهم.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل.

ولفت البيان الانتباه إلى أنه "بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الاتهامات والإمهال للإجابة على ما ورد فيها"، وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وجدد البيان التأكيد على إرسال المزيد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن، المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه "لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه".

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