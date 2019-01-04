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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تنتقد إغلاق الجزائر الحدود أمام لاجئين سوريين عالقين

الأمم المتحدة تنتقد إغلاق الجزائر الحدود أمام لاجئين سوريين عالقين

الأمم المتحدة تنتقد إغلاق الجزائر الحدود أمام لاجئين سوريين عالقين
لمين شيخي من الجزائر*
الجمعة 04 يناير 2019 - 01:00

عبرت الأمم المتحدة الخميس عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر.

وذكر حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية أن السوريين الذين وصلوا برا من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة ويشكلون تهديدا أمنيا.

لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين.

وأضافت المفوضية في بيان "(هم) فروا من الصراع والاضطهاد أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر".

وجاء في البيان "وفقا للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فإن 20 فردا من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والمئة فرد الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم".

وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل "ضرورة إنسانية ملحة" وإنها طالبت على أثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.

وذكر قاسمي المسؤول بوزارة الداخلية أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.

وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة.

وأضاف أن بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية.

وخاضت الجزائر حربا أهلية مدمرة استمرت سنوات مع الجماعات المتشددة في التسعينات. وتراجع العنف إلى حد بعيد الآن لكن لا تزال هجمات متفرقة تقع في مناطق معزولة.

وعززت الحكومة وجودها الأمني في جنوب وجنوب شرق الجزائر، وهي مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا وشمال مالي والنيجر إلى الفوضى مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ولد حميدو الجمعة 04 يناير 2019 - 01:14
سوريا كان عندها الاكتفاء الذاتي في كل شيء حتى أصبح مواطنوها مشردون في عدة دول و عندي تساؤل واحد
لمادا روسيا و ايران لا تقبلان اللاجئين السوريين و لو النساء و الأطفال
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9
2 - دمحم الجمعة 04 يناير 2019 - 01:29
الله ايكون في عون الجزائر يقول المثل الشرقي المغربي الي عظه الحنش ايخاف من الحبل. الجزائر عاشة ارهابها و ارهبت شعبها و الآن تخاف من الإرهاب. الجزائر تحفر خنادق و تشتري السلاح لتنفيد العملية الأخيرة قتل جماعي لكل من لا يريد البقاء لبتفليقة و عصابته في الجزائر . الجزائر تحارب خروج الجزائرين من وطنهم عبر الحدود البرية حتى لا يرون تقدم البلدان الأخرى. الجزائر تسمح كل السماح للذهاب إلى أوروبا علما بأن كل جزائري زار أوروبا لا يرجع ابدا إلى الجزائر. أما إذا زار المغرب او تونس أو ليبيا سيرجع و معه أفكار الإطاحة بالنظام و هذا غير معقول فهي تغرق حفرها ب 4 أمتار على 6 حتى لا يخرج اي جزائري و يرجع إرهابي بعد التجول. و الله الشعب الجزائري صبور و له الله. بلادة أفضل البلاد و ثروتها أكبر ثروة بأفريقيا و سياستها بائسة و شعبها الله له. الحرب مع المغرب عن ماذا... الصحراء ليست جزائرية و الحدود بينها و بين المغرب حددتها بخنادق و جدران و اسلوك شوكية فماذا تريد الجزائر من المغرب.
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3 - عبدالله الجمعة 04 يناير 2019 - 01:33
شغلهم هاذاك ، كل واحد تا يعرف مصلحته اين هي، هما مع الرءيس السوري او هاد الاجءين معارضيه والى دخلوهوم بحال الى انتاقدو مع راسهم ، باراكا عليهم غير البوليزاريو لي دارو ليهم قوقة في الرأس او ما عرفو منين يخرجو راسهم ، نيفهم خرجهم في الحيط او معا من مع معلمهم المغرب لي عندهم قرون ودروس في التاريخ والحياة ماشي بحال سبعين عام ديال دولة عاد زدادت البارحة .
هاذا هو حال العالم اليوم جزاءريين تا يهربو على طريق البحر ويعوضونهم سوريين او افارقة وكلنا في سفينة واحدة او ترام واصراءيل تا يبنيو الاصوار او الامم المتفرقة تا تشوف ولا تقدر ان تقول شيءا لان الامم الخرابية هي امريكا وأختها اصراءيل او شكون لي يقدر يهدر معاهم يالله تا يحكرو على الدول التي تنعش اقتصادهم باشتراء أسلحتهم ( لافراي)
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4 - ABC الجمعة 04 يناير 2019 - 01:44
غريب السلطة الجزائرية صديقة لبشار الأسد ولاتستقبل شعب السوري العربي المسلم المغلوب على امره ؟ هل ليس هناك حسن الضيافة وخدمة انسانية عامتا أم لأنهم تركو سوريا خاوية وبشار لا يرضى بدالك اعني الجزائر لا تستقبل كل من ضد نضام ما يسمي ببشار الدي ورث البلد والشعب من ابيه حافض الاسد? تحية لأ لمانيا وتركية الدانن استقبلا ملايين اللاجئين سورية مكرمين بالسكن والصحة والتعليم والمال مصاريف.
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5 - من تخوم الريف الهولندي الجمعة 04 يناير 2019 - 01:53
من لا مثقال ذرة من الرحمة في قلبه إزاء هؤلاء الإخوة السوريين فلا أنزل الله عليه ذرة رحمة من عنده و ليذقه الله عذابين في الدنيا و الآخرة.
كيف يسمح ضمير مسؤول ما أن يلقي بحيوان ما في هذه القفار و ما بالك ببشر، و ما بالك بإخوة لنا يجمعنا و إياهم الدين و الإنسانية. وا حسرتاه .. وا حسرتاه.
ولنفترظ أن هؤلاء كلهم مذنبون و وصلت وشايات عنهم أنهم يريدون قلب نظام الحكم في الجزائر، مع ذلك لا يمكن إطلاقا القذف بهم في مناطق تنعدم فيها كل أسس الحياة البسيييييطة جدا جدا جدا. ضعوهم كلهم في السجون، على الأقل هم هناك في منآ عن الحر و القر و شرار خلق الله من بشر و حيوان.
لهذا لن يرى العرب يوما أبيضا في حياتهم، كل أيامهم ستكون سوداء، و ستدور عليهم الدائرة كلهم، واحدا تلو الآخر، كما يدينون سيدانون و .. "تلك الأيام نداولها بين الناس"
هل يعقل .. هل يعقل أن يعيش هؤلاء 'المحظوظون' و معهم أطفالهم في أماكن كهذه؟ غريييييب أمر الأعراب هؤلاء .. فعلا أنهم شر مكانا .. أنهم أشد كفرا و نفاقا.
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6 - ولد حميدو الجمعة 04 يناير 2019 - 02:00
لهلا يتليها بشي واحد فمهاجرة كانت تكتري لاخويها شقة و ترسل لهما المصروف لمدة 22 سنة تقريبا و منذ 5 سنوات توفيت بالخارج و منذ دلك الحين لم يؤديا واجبات الكراء و حتى العمل فمن سيقبلهما في سن الخمسين و هما الان يتسولان بالحي من المعارف فقط و لهدا
المكسي بديال الناس عريان و لو كان من أحد أفراد العائلة
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7 - جلال الجمعة 04 يناير 2019 - 02:02
حلم الجنيرلات التاريخي أن يحولوا الجزائر إلى كوريا الشمالية جديدة في شمال أفريقيا ماكرهوش يغلقوا الحدود مع جميع الدول حتى تونس إغلاق الحدود معها خاءفون من الانتقال التجربة الديمقراطية التونسية إلى الجزائر مع المغرب يغلقون حدود حتى لا يرى الجزائريين فرق بين المغرب والمغرب تروجه قناة النعيق جريدة الشرور كل من يزور المغرب يعود منبهر بما شاهده كما قال مدرب الفريق ساروة قاله راسي داخ لما شاهدت طنجة والملاعب والبنية التحتية فيها مدينة بشار ينتمي إليها هذا الفريق تملك المستشفى واحد فقط هذا المستشفي بناه الملك محمد الخامس لما كانت بشار تابعة المملكة المغربية الجنيرلات يحقدون حتى مناطق كانت تابعة المغرب يرفضون تنميتها حتى أنهم يعتبرون سكان هذه مناطق مروكين المجنسين تابعونا المغرب اذا كان النظام يكره حتى شعبه يسرق وينهب ثرواته مقابل الخردة الروسية التي يشتريها دعم جمهورية الوهمية لا وجود لها في في خيالهم المريض ماذا تنتظر يفعل النظام مع لاجئين السوريين والمهاجرين الأفارقة
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8 - ابونذير الجمعة 04 يناير 2019 - 02:04
الى رقم ABS
لاتنسى ان الجزائر تستقبل حوالي 250 الف مغربي غير شرعي يشتغلون في الجزائر
و 50 الف لاجيء سوري والاف الافارقة و 200 الف لاجيء من البوليساريو فهي دولة لجوء لجميع الاجناس والامر يتعلق بجماعات فارة من حرب سوريا ودخلو بطرق ملتوية امن وسلامة الجزائر والجزائرين اكثر من اي بشر على الارض
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9 - شخشوخة مروكية الجمعة 04 يناير 2019 - 02:11
ا حصاءيات عالمية اكدت ان الجزائر هي الاولي في عالم عنصرية
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