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كُتّاب وآراء
الأمم المتحدة تنتقد إغلاق الجزائر الحدود أمام لاجئين سوريين عالقين
عبرت الأمم المتحدة الخميس عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر.
وذكر حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية أن السوريين الذين وصلوا برا من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة ويشكلون تهديدا أمنيا.
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين.
وأضافت المفوضية في بيان "(هم) فروا من الصراع والاضطهاد أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر".
وجاء في البيان "وفقا للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فإن 20 فردا من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والمئة فرد الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم".
وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل "ضرورة إنسانية ملحة" وإنها طالبت على أثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.
وذكر قاسمي المسؤول بوزارة الداخلية أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.
وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة.
وأضاف أن بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية.
وخاضت الجزائر حربا أهلية مدمرة استمرت سنوات مع الجماعات المتشددة في التسعينات. وتراجع العنف إلى حد بعيد الآن لكن لا تزال هجمات متفرقة تقع في مناطق معزولة.
وعززت الحكومة وجودها الأمني في جنوب وجنوب شرق الجزائر، وهي مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا وشمال مالي والنيجر إلى الفوضى مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة.
*رويترز
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
لمادا روسيا و ايران لا تقبلان اللاجئين السوريين و لو النساء و الأطفال
هاذا هو حال العالم اليوم جزاءريين تا يهربو على طريق البحر ويعوضونهم سوريين او افارقة وكلنا في سفينة واحدة او ترام واصراءيل تا يبنيو الاصوار او الامم المتفرقة تا تشوف ولا تقدر ان تقول شيءا لان الامم الخرابية هي امريكا وأختها اصراءيل او شكون لي يقدر يهدر معاهم يالله تا يحكرو على الدول التي تنعش اقتصادهم باشتراء أسلحتهم ( لافراي)
كيف يسمح ضمير مسؤول ما أن يلقي بحيوان ما في هذه القفار و ما بالك ببشر، و ما بالك بإخوة لنا يجمعنا و إياهم الدين و الإنسانية. وا حسرتاه .. وا حسرتاه.
ولنفترظ أن هؤلاء كلهم مذنبون و وصلت وشايات عنهم أنهم يريدون قلب نظام الحكم في الجزائر، مع ذلك لا يمكن إطلاقا القذف بهم في مناطق تنعدم فيها كل أسس الحياة البسيييييطة جدا جدا جدا. ضعوهم كلهم في السجون، على الأقل هم هناك في منآ عن الحر و القر و شرار خلق الله من بشر و حيوان.
لهذا لن يرى العرب يوما أبيضا في حياتهم، كل أيامهم ستكون سوداء، و ستدور عليهم الدائرة كلهم، واحدا تلو الآخر، كما يدينون سيدانون و .. "تلك الأيام نداولها بين الناس"
هل يعقل .. هل يعقل أن يعيش هؤلاء 'المحظوظون' و معهم أطفالهم في أماكن كهذه؟ غريييييب أمر الأعراب هؤلاء .. فعلا أنهم شر مكانا .. أنهم أشد كفرا و نفاقا.
المكسي بديال الناس عريان و لو كان من أحد أفراد العائلة
لاتنسى ان الجزائر تستقبل حوالي 250 الف مغربي غير شرعي يشتغلون في الجزائر
و 50 الف لاجيء سوري والاف الافارقة و 200 الف لاجيء من البوليساريو فهي دولة لجوء لجميع الاجناس والامر يتعلق بجماعات فارة من حرب سوريا ودخلو بطرق ملتوية امن وسلامة الجزائر والجزائرين اكثر من اي بشر على الارض