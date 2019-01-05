"هواوي" تعاقب عاملين بسبب استعمال "آي فون"

هسبريس ـ مُتابعة

عاقبت شركة "هاواي" الصينية للتكنولوجيا عاملين بقسم العلاقات العامة بعد اكتشاف تغريده التهنئة بالعام الجديد كتبت من هاتف "آي فون" على الحساب الرسمي للشركة.

وذكر موقع "كايشين" الإخباري الاقتصادي أن الشركة أعلنت، في تعميم داخلي، أنها ستسحب درجة وظيفية من أحد العاملين وستخفض راتبه، في حين لن يحصل الثاني على ترقيه هذا العام.

وظهرت الرسالة على "تويتر"، ومكتوب أسفلها "من خلال تويتر لآي فون"، ورغم حذفها سريعا لكن ذلك لم يكن كافيا كي يحتفظ بها العديد من المستخدمين في الصين ودول أخرى.

وأكدت الشركة أن الأمر "أثر سلبا على سمعة علامة هواوي للهواتف الذكية"، وفق تعبيرها المتعاطي مع الواقعة.