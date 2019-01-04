24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1318:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تجار الأوهام (5.00)

  2. لمجرد ورمضان .. الاغتصاب (5.00)

  3. التصوير والتشهير بـ"مثلي مراكش" يجران وزير الداخلية إلى البرلمان (5.00)

  4. الحكومة وحوار التجار (5.00)

  5. رصيف الصحافة: "السويسري الداعشي" متزوج بمغربية ويجالس الخمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | هجوم مسلح يقتل قياديا في حزب رئيس المكسيك

هجوم مسلح يقتل قياديا في حزب رئيس المكسيك

هجوم مسلح يقتل قياديا في حزب رئيس المكسيك
هسبريس - إفي
الجمعة 04 يناير 2019 - 18:05

قُتل بالرصاص أحد قادة حزب "حركة النهضة الوطنية" (مورينا)، الذي يتزعمه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لترتفع حصيلة اغتيالات قياديي الحزب إلى اثنين خلال الأسبوع الجاري في ولاية أواكساكا المكسيكية.

واغتيل كوتبيرتو سانشيز، زعيم "مورينا" في منطقة سان خوسيه ديل بروجريسو، بالرصاص خلال هجوم تعرضت فيه زوجته لإصابة خطيرة، حسب ما أكدت قائدة الحزب ييدكول بوليفنسكي.

ونددت بوليفنسكي، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر شبكة "تويتر" الإجتماعية، بـ"العنف المروع الذي يتعرض له الرفاق في أواكساكا،".

وتعرض كوتبيرتو للهجوم أثناء سفره بسيارته إلى بلدة مجاورة، ونقلت زوجته إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وفي الأول من يناير قتل عمدة بلدية تلاكسياكو، التابعة لأواكساكا أيضا، ببعد دقائق من توليه منصبه ،واعتقلت السلطات أحد قاتليه المزعومين.

كما قتلت عمدة بلدية خواريز، بولاية كواويلا شمالي المكسيك، في 6 دجنبر. وهي عضو أيضا في حزب "مورينا".

وتعتبر المكسيك بلدا خطيرا للغاية في ما يتعلق بممارسة الوظائف العامة، فعلى سبيل المثال، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة التي انتهت في فاتح يوليوز الماضي، نفذت مئات الهجمات واغتيل نحو 130 سياسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.