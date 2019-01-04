تونس .. "مسيرة غاضبين" تقطع مئات الكيلومترات

هسبريس ـ مُتابعة

وصل محتجون عاطلون، اليوم الجمعة، إلى العاصمة تونس بعد أن قطعوا مسافة نحو 350 كيلومترا سيرا على الأقدام للمطالبة بحقهم في العمل، اثر نجاحهم في اختبارات توظيف منذ أكثر من عام.

وانطلق المحتجون، من مدينة المكناسي، التابعة لولاية سيدي بوزيد، أول أمس الاربعاء ووصلوا اليوم إلى مقر وزارة الصناعة والطاقة؛ حيث بدأوا اعتصاما مفتوحا وسط حضور لقوات الأمن.

كان المحتجون وقعوا عقود عمل، منذ 17 دجتبر عام 2017، اثر نجاحهم في اختبار توظيف بمنجم لإنتاج الفوسفاط في المكناسي، لكنهم لم يباشروا عمله ولم يتم تفعيل قرار انتدابهم.

ورفع المعتصمون لافتات من بينها "التشغيل استحقاق" و"خدمني وخلصني أو أسجني" و"كفى مماطلة.. وعود.. تسويف". وقال المحتجون إنهم سيظلون في اعتصامهم إلى حين تشغيلهم.

وتشهد مناطق انتاج الفوسفاط في ولايتي قفصة وسيدي بوزيد احتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة بفرص عمل في الشركة الحكومية التي تعد أكبر مشغل جنوب غرب تونس.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس قرابة 15 بالمئة على المستوى الوطني، على عكس المناطق الساحلية، وترتفع إلى أكثر من الضعف في عدد من المناطق الداخلية بغرب وجنوب البلاد.