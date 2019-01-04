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كُتّاب وآراء
مصدر ليبي: تحرك مريب لـ"داعش" جنوب البلاد
أفاد مصدر محلي ليبي في مدينة سبه، جنوب البلاد، بأن هناك تحركات مريبة لتنظيم "داعش" الإرهابي من خلال السيارات المسلحة في المنطقة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، على أنه "بعد الاشتباكات التي دارت في منطقة غدوة، التي تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة سبها، شهدت بعض مناطق الجنوب، وبالتحديد وادي عتبة ومناطق من وادي الحياة (أوباري)، تحركات مريبة لعدد من السيارات المسلحة".
وأضاف بأنه "قد شوهدت هذه السيارات المسلحة في الوديان والصحاري المتاخمة لهده المناطق"، وتابع: "أهالي تلك المناطق تنادى برفع حالة التأهب والاستعداد لأي هجوم محتمل من التنظيمات المسلحة".