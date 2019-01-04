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الرئيسية | خارج الحدود | مجهولون يدمرون مقر "تلفزيون فلسطين" في غزة

مجهولون يدمرون مقر "تلفزيون فلسطين" في غزة

مجهولون يدمرون مقر "تلفزيون فلسطين" في غزة
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الجمعة 04 يناير 2019 - 13:50

اقتحم مجهولون، اليوم الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في حي "تل الهوا" غرب مدينة غزة، ودمروا ممتلكاتها من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة حاسوب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "خمسة مسلحين بعصي وآلات حادة، يخفون مسدسات خلفهم، اقتحموا مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".

وأضافت أن المسلحين قاموا بـ"تدمير كافة الكاميرات الخاصة بالتلفزيون وأجهزة الحاسوب، وعبثوا بأرشيف أشرطة التسجيل والبث ودمروها بشكل تام، إضافة إلى تخريب صور الرئيس محمود عباس المعلقة على الجدران داخل مبنى الهيئة، وكذلك صور الشهيد ياسر عرفات".

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