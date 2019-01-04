إيران تقرر وضع سفن حربية قبالة السواحل الأمريكية

هسبريس - رويترز

قال قائد إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن البحرية سترسل سفنا حربية لغرب المحيط الأطلسي بدءا من مارس، في وقت تسعى فيه طهران لمد نطاق عمل قواتها البحرية بحيث يصبح على مقربة من الولايات المتحدة.

وجود حاملات طائرات أمريكية في الخليج مثار قلق أمني لإيران، وتسعى بحريتها لمواجهة هذا من خلال إظهار العلم الإيراني قرب المياه الأمريكية.

وقال نائب قائد البحرية الإيرانية إن أسطولا صغيرا سينطلق إلى المحيط الأطلسي في السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ شهر مارس القادم.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الأميرال تورج حَسَني قول:ه "المحيط الأطلسي بعيد، وعملية القافلة البحرية الإيرانية قد تستغرق خمسة شهور"، وأضاف إن المدمرة "سهند"، المشيدة حديثا، ستكون واحدة من السفن المتجهة إلى هناك.

والمدمرة "سهند" مزودة بمنصة لإقلاع طائرات الهليكوبتر، وتقول إيران إنها مجهزة بأسلحة مضادة للطائرات والسفن وصواريخ "سطح-سطح" و"سطح-بحر"، وقدرات للحرب الإلكترونية أيضا.