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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تقرر وضع سفن حربية قبالة السواحل الأمريكية

إيران تقرر وضع سفن حربية قبالة السواحل الأمريكية

إيران تقرر وضع سفن حربية قبالة السواحل الأمريكية
هسبريس - رويترز
الجمعة 04 يناير 2019 - 16:35

قال قائد إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن البحرية سترسل سفنا حربية لغرب المحيط الأطلسي بدءا من مارس، في وقت تسعى فيه طهران لمد نطاق عمل قواتها البحرية بحيث يصبح على مقربة من الولايات المتحدة.

وجود حاملات طائرات أمريكية في الخليج مثار قلق أمني لإيران، وتسعى بحريتها لمواجهة هذا من خلال إظهار العلم الإيراني قرب المياه الأمريكية.

وقال نائب قائد البحرية الإيرانية إن أسطولا صغيرا سينطلق إلى المحيط الأطلسي في السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ شهر مارس القادم.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الأميرال تورج حَسَني قول:ه "المحيط الأطلسي بعيد، وعملية القافلة البحرية الإيرانية قد تستغرق خمسة شهور"، وأضاف إن المدمرة "سهند"، المشيدة حديثا، ستكون واحدة من السفن المتجهة إلى هناك.

والمدمرة "سهند" مزودة بمنصة لإقلاع طائرات الهليكوبتر، وتقول إيران إنها مجهزة بأسلحة مضادة للطائرات والسفن وصواريخ "سطح-سطح" و"سطح-بحر"، وقدرات للحرب الإلكترونية أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الجمعة 04 يناير 2019 - 16:51
إيران قادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل
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-35
2 - خليل هولاندا الجمعة 04 يناير 2019 - 16:52
تكتيك إيراني أمريكي نعرف ان إيران لن تصمد قواتها البحرية في وجه امريكا دقيقة واحدة لكن هذا النهج الخفي لكي يعتقد العرب ان إيران عدوة لأمريكا وأمريكا عدوة لإيران هذا غير صحيح هما صديقان حميمان يعملان مع بعضهما سرا لكي يوهم العرب ان العداوة كبيرة
الهدف واحد هو الاسيلاء على مال العرب وتخريب الدول العربية مهما كانت
الحرب لا تقع الا على الدول العربية المشاكل لا تحل فالعرب لهم المال والبترول هذه الخيرات يجب ان تكون موجهة لأمريكا تم طبعا شراء الأسلحة إلى ما لا نهاية
ملايير الدولارات تنفق من الدول العربية لأحل شراء الأسلحة
المغرب الجزائر ليبيا سوريا السعودية الإمارات تونس كل هذه الدول تنفق تم تنفق على شراء الأسلحة لكي تبقى الخروب فقط موجودة في الدول العربية طبعا مع المشاكل العميقة بين الحكومات وتعميقها إلى الأبد
العرب ابتعدو عن العلم والجدال الحسن ورضو بالتخلف انظر الان الىً مجتمعاتنا مخربة متخلفة لا مدارس لا مناهج لا صحة القيل والقال ونفاق كبير
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27
3 - Adil الجمعة 04 يناير 2019 - 16:54
Très bonne blague des iraniens...
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18
4 - عماد الجمعة 04 يناير 2019 - 17:16
تمنينا لو كانت دولة اسلامية في موقع يسمح لها بإظهار قوتها امام السواحل الأمريكية ولكن هذا لن يكون على الاقل الخمسين سنة القادمة، أمريكا بإمكانها مسح إيران في بضع ايام اذا ارادت، الطموحات الكبيرة شيء والواقع شيء آخر.
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