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كُتّاب وآراء
الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا ترتفع بنسبة 162%
وصل 65 ألفا و498 مهاجرا غير شرعي العام الماضي إلى الأراضي التابعة لسيادة إسبانيا في قوارب، بزيادة 161.7% عن الـ21 ألفا و 971 شخصا الذين وصلوا في 2017 ، بحسب بيانات رسمية.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إسبانيا، منذ أول يناير وحتى 31 دجنبر 2018، بلغ 64 ألفا و298 شخصا، بزيادة 131% عن 2017.
ووصل اكبر عدد عبر البحر المتوسط (54 ألفا و703 أشخاص) على متن ألف و955 قاربا في مقابل 20 ألفا و611 شخصا في 2017.
ووصل ألف و307 أشخاص إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي على متن 69 زورقا مقارنة بـ425 في 2017.
ودخل 918 إلى مليلية على متن 34 زورقا و570 إلى سبتة في 51 قاربا. وأيضا وصل ستة آلاف و800 برا إلى الثغرين الرازحين تحت السيادة الإسبانية بشمال المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ما يفسر هذه النسبة % 162 ، هوأن المهاجرين السريين إما
يلدون و هم في الطريق ، أوعندما يصلون مباشرة إلى إسبانيا .
تبارك الله ، الله يزيد في عددهم و يعمي حسادهم .