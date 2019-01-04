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الرئيسية | خارج الحدود | الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا ترتفع بنسبة 162%

الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا ترتفع بنسبة 162%

الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا ترتفع بنسبة 162%
هسبريس - إفي
الجمعة 04 يناير 2019 - 20:50

وصل 65 ألفا و498 مهاجرا غير شرعي العام الماضي إلى الأراضي التابعة لسيادة إسبانيا في قوارب، بزيادة 161.7% عن الـ21 ألفا و 971 شخصا الذين وصلوا في 2017 ، بحسب بيانات رسمية.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إسبانيا، منذ أول يناير وحتى 31 دجنبر 2018، بلغ 64 ألفا و298 شخصا، بزيادة 131% عن 2017.

ووصل اكبر عدد عبر البحر المتوسط (54 ألفا و703 أشخاص) على متن ألف و955 قاربا في مقابل 20 ألفا و611 شخصا في 2017.

ووصل ألف و307 أشخاص إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي على متن 69 زورقا مقارنة بـ425 في 2017.

ودخل 918 إلى مليلية على متن 34 زورقا و570 إلى سبتة في 51 قاربا. وأيضا وصل ستة آلاف و800 برا إلى الثغرين الرازحين تحت السيادة الإسبانية بشمال المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ABDELFATTAH الجمعة 04 يناير 2019 - 21:02
وما هو السبب ومن المسؤول وماهو الحل؟؟؟؟ عن هذه الشفرة التي لا تنتهي ببلادنا. حكومة ترى اخوانها يموتون في بحار الذل ولا تفعل شيئا. الطمع والجشع وحب المناصب والنفوذ والنفس هم من تسبب في اغراق شعبنا في هذا الذل. اين هي فرص العمل؟ ايييييييييينننننننننننننن.
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4
2 - ilyas الجمعة 04 يناير 2019 - 21:04
لي مخدام مردام تتجيه العيشة حارة في مغرب كتبان ليه اسبانيا هي الجنة حيت مغاديش يبات في شوارع فيها وغادي يخدم وغادي يلقا حل اماَ مغرب التشرد والفقر ولي عايش الحياة مكيحسش بالانسان الكادح فوارق كبيرة بزااف ومكيناش رحمة اشمن اسلام تتهدرو عليه
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1
3 - Samir الجمعة 04 يناير 2019 - 21:08
هيا إلى الأمام اسبانيا أمامكم و المخزن ورااكم وليس لكم من مخرج إلا الحريك أو الهجرة القانونية, المغرب أصبح كسجن كبير. إلى الأمام إلى النجاح و المواطنة الحقيقية.
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2
4 - % 162 الجمعة 04 يناير 2019 - 21:11
سبحان الله ، إسبانيا قريبة جداً منا ، توجد على مرمى حجر .
ما يفسر هذه النسبة % 162 ، هوأن المهاجرين السريين إما
يلدون و هم في الطريق ، أوعندما يصلون مباشرة إلى إسبانيا .
تبارك الله ، الله يزيد في عددهم و يعمي حسادهم .
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-2
5 - عبدالحمن الجمعة 04 يناير 2019 - 21:11
فالحقيقة لي ماعندو خدمة خاصو يضبر علا راسو والهجرة تقدر تسوڤي شحال من واحد.اوربا بخات الشباب وحسن تعطا الفرصة المغاربة حيث كينة المنافسة بزاف الافارقة جنوب الصحراء مخلو للمغاربة فين اتحركو.
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0
6 - محمد الجمعة 04 يناير 2019 - 21:22
التساؤل المطروح .ما مصدر هذه الأرقام المطروحة حول الهجرة ما دامت سرية .ام ان هناك تواطؤا غير علني .
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