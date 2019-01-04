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شبهة الإصابة بـ"وباء إيبولا" تلفّ مريضا في السويد
الجمعة 04 يناير 2019 - 15:40
قالت السلطات السويدية، اليوم الجمعة إن شخصا يعالج في مستشفى أوبسالا الجامعي بعد الاشتباه في إصابته بـ"إيبولا".
ودخل المريض في البداية مستشفى إينكوبينغ قبل نقله إلى أوبسالا؛ وذكرت السلطات أن قسم الطوارئ في إينكوبينغ أغلق، ويجري فحص الأطر التي تعاملت مع المريض.