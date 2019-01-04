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الرئيسية | خارج الحدود | شبهة الإصابة بـ"وباء إيبولا" تلفّ مريضا في السويد

شبهة الإصابة بـ"وباء إيبولا" تلفّ مريضا في السويد

شبهة الإصابة بـ"وباء إيبولا" تلفّ مريضا في السويد
هسبريس - رويترز
الجمعة 04 يناير 2019 - 15:40

قالت السلطات السويدية، اليوم الجمعة إن شخصا يعالج في مستشفى أوبسالا الجامعي بعد الاشتباه في إصابته بـ"إيبولا".

ودخل المريض في البداية مستشفى إينكوبينغ قبل نقله إلى أوبسالا؛ وذكرت السلطات أن قسم الطوارئ في إينكوبينغ أغلق، ويجري فحص الأطر التي تعاملت مع المريض.

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