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كُتّاب وآراء
تايوان تتهم الصين بالتكتم على تفشي حمى الخنازير
اتهم رئيس وزراء تايوان، لاي تشينغ تى، الصين بعدم إبلاغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن أحدث حالات تفشي حمى الخنازير الافريقية بالبلاد.
وفي اجتماع لمناقشة سبل الوقاية من المرض، قال لاي إن الاختبارات أثبتت إصابة خنزير ميت، عثر عليه قبالة ساحل بمقاطعة جزر كينمين التايوانية، بحمي الخنازير الأفريقية؛ وبدا أن الخنزير قادم من المياه الصينية.
والفيروس القاتل، الذي ينتشر بين الخنازير، ليس له علاج أو لقاح. وقال لاي إن الخنزير جاء من مكان ما بالقرب من نهر "جيولونغ"، وهو أكبر نهر في إقليم فوجيان جنوب شرقي الصين.
وأضاف لاي: "لم تقم الصين بالإبلاغ بصدق عن الموقف الحالي للمرض. يرجح بقوة أن تتضرر تايوان"، ودعا سلطات بكين إلى تبني موقف شفاف بشأن تفشي المرض.